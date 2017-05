Kdo je zažgal lovsko kočo na Zagriču?

4.5.2017 | 10:00

Zagrič, Velika Loka - Poročali smo že o tem, da je v torek zjutraj zagorela lovska koča LD Velika Loka na Zagriču. Ognjeni zublji so požrli ostrešje, spalne prostore v ostrešju, strop nad skupnimi prostori, kuhinjo, opremo, tudi nekatere trofeje in stare dokumente, nam je sporočil član LD Velika Loka Brane Praznik in dodal, da je cela ostala le hladilnica in ostrešje nad njo. Kočo so temeljito obnovili le teden dni prej.

Če so ljudje v torek le ugibali, kaj je bilo narobe, pa je zdaj že jasno, da je šlo verjetno za požig.

"Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja požara je znano, da je zagorelo v predelu strehe objekta, sam vzrok požara pa še ni znan. Policisti v zvezi tega nadaljujejo s preiskavo, predvsem v smislu suma storitve kaznivega dejanja požiga," je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

Lovska koča je pogorela, po oceni policije je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode, med lovci pa se govori, da je škode za najmanj 120 tisoč evrov. Objekt je bil zavarovan.

"Že v torek zvečer so se na izredni skupščini sestali člani LD Velika Loka in zaradi pogorele lovske koče ustanovili gradbeni odbor, ki bo poskrbel in vodil obnovo," je še povedal Praznik.

J. A., foto: Brane Praznik