Lopa v celoti pogorela

4.5.2017 | 08:25

Včeraj ob 21.58 je v Rodinah v občini Črnomelj gorela lesena lopa velikosti okoli 4 x 5 m. Lopa, v kateri je bilo shranjeno vrtno orodje in kosilnica, je v celoti pogorela. Ogenj so pogasili gasilci PGD Rodine in Črnomelj.

Prekinjena dobava elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Mostec vas izvod Curhalek danes med 08.00 in 11.00 uro, Senovo restavracija med 11.00 in 14.00 uro, Marisove Loze izvod Stranje med 08.00 in 11.00 uro, Veliki Kamen med 08.00 in 14.00 uro, Florjanski Graben izvod Praznik, Kovač med 08.00 in 14.00 uro.

M. L.-S.