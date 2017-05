V Trebnjem so se poklonili Ivi Zupančič

V Trebnjem so se včeraj poklonili priznani gledališki in filmski igralki ter častni občanki Ivi Zupančič. (Foto: J. S.)

V žalno knjigo se je vpisal tudi umetničin sin Janez Kardelj.

Prof. Jože Zupan

Trebnje - Potem ko so se v Trebnjem sredi decembra lani poslovili od slovenske operne pevke in častne občanke Vilme Bukovec, so se včeraj na žalni seji poklonili spominu na še eno veliko umetnico in častno občanko, priznano gledališko in filmsko igralko Ivo Zupančič. Žalna knjiga bo v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje odprta še danes do 13. ure.

Iva Zupančič, ki se je rodila 23. januarja 1931 v Šmavru pri Trebnjem, je v starosti 86 let umrla sredi aprila letos. V svoji karieri je nanizala več kot 140 vlog, veljala pa je predvsem za oblikovalko karakternih oseb. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi tudi najvišje priznanje za igralsko umetnost - Borštnikov prstan za življenjsko delo.

Svojo rojakinjo so v Trebnjem počastili z uvrstitvijo v stalno razstavo Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, leta 2010 pa je postala tudi častna občanka občine Trebnje. »To je osebnost, ki je s svojo igro sama sebi postavila najlepši spomenik. Ponosni smo, da izhaja iz Trebnjega, saj navadno veliki igralci prihajajo samo iz središč, tu pa je z obrobja vzcvetel cvet, ki je dišal po vsej Sloveniji,« je o spominu na to veliko umetnico odrskih desk dejal avtor omenjene Rastoče knjige prof. Jože Zupan.

Sicer Društvo slovenskih režiserjev prav danes podeljuje nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. V imenu preminule umetnice jo bo prevzel njen sin Janez Kardelj, ki se je včeraj njenemu spominu poklonil tudi v Trebnjem.

J. S.

