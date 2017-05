Reanimacija ni bila uspešna

4.5.2017 | 10:55

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 11.32 uri je v naselju Vodice v občini Dobrepolje krajana obšla slabost. Posredovali so gasilci PGD Videm, Zdenska vas in Ponikve, ki so mu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana nudili pomoč z AED, vendar reanimacija ni bila uspešna.

Gasili travniški požar



Ob 21.33 uri sta na Gričku pri Željnah, občina Kočevje, goreli trava in podrast. Požar na površini okoli enega hektarja so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Gorele smeti

Ob 21.50 uri so na deponiji v naselju Zadolje, občina Ribnica, gorele smeti. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so z vodo zalili tleče smeti.

M. L.-S.