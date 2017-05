Dobrodelni triptih že kaže prve obrise, AKC Sokolc z županom pa danes na sodišču

4.5.2017 | 11:45

Sebastjan Šeremet, Igor Obradinović in Nejc Smodiš (Foto: I. Vidmar)

Primož Turk in le dva Skrajneža (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V soboto so trije slikarji, ki delujejo v novomeškem Narodnem domu oziroma Sokolcu, kot sami imenujejo svojo avtonomno kulturno cono, začeli ustvarjati svoj tretji dobrodelni triptih, trodelno sliko, ki jo kot prvi dve kanijo prodati na dražbi in denar nameniti v dobrodelni namen.

Sebastjan Šeremet, Nejc Smodiš in Igor Obradinović, kot je že v navadi, slikajo javno skoraj vsak dan pa ob koncu dnevnega dela v prostorih Narodnega doma pripravijo še koncert. Sinoči so v njihovem ateljeju gostovali Primož Turk in skrajneži,izvrstna kočevsko-novomeška bluesovska skupina, ki jo vodi kočevski kantavtor Primož Turk, ki v svojih besedilih pripoveduje marsikdaj avtobiografske zgodbe z obrobja družbe, poje o tegobah vsakdanjega življenja, na primer o tem, kaj se vse zgodi, če ti sredi zime zjutraj noče vžgati moped, o pijančevanju, o ljubezni in je pri vsem tem tudi na tak ali drugačen način tudi precej družbeno kritičen. Sinočnja zasedba je bila zaradi zdravstvenih težav nekoliko okrnjena, saj sta s Primožem na odru sedela le še eden izmed najboljših slovenskih blues orgličarjev Damir Jazbec in kitarist Borut Perše, žal pa za njimi tokrat ni bilo basista Janija Kovačca in bobnarja Uroša Bana.

Do dražbe, ki bo 9. junija, se bo na tamkajšnjem odru zvrstilo kar sedemnajst glasbenih skupin in posameznikov, med drugim nocoj Aljo in Petra Ambrož, v soboto Bort Ross prihodnji petek Aleks iz skupine Jardier za njimi pa še Jernej Zoran s svojim triom, El Kachon, MRFY, Tokac in številni drugi.

Dopolnjena objava ob 12.30:

Medtem člani AKC Sokolc bijejo še pravno bitko na sodišču. Na Okrajnem sodišču v Novem mestu se je danes zaključila obravnava v pravdnem postopku, saj -kot je znano- Mestna občina Novo mesto kot lastnica Narodnega doma toži Društvo za kulturno osveščanje (predhodnik AKC) za izpraznitev prostorov in pripadajočih besed. Kaj so predstavniki AKC in občine danes povedali pred sodnikom Markom Zupaničem in kaj štiri vabljene priče, bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden. Kot omenjeno, se je obravnava danes zaključila, sodba pa bo znana v 30 dneh.

I. Vidmar, M. Martinović

