Upokojenci peli že petnajstič

4.5.2017 | 12:35

Mešani pevski zbor Šentrupert (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine in novomeško društvo upokojencev sta sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu pripravila tradicionalno že petnajsto revijo pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

Na odru Trdinove dvorane se je zvrstilo enajst zborov upokojenskih društev iz Straže, Črnomlja, Kočevja, Mirne, Mirne Peči, Stopič, Semiča, Metlike, Šetruperta, Velikega Gabra in Novega mesta. Strokovno je revijo spremljala in zbore ocenila Tatjana Mihelčič Gregorčič.

I. V.

