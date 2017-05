V Šentjerneju bo 5. slovenski vinogradniško-vinarski kongres

4.5.2017 | 14:40

Jože Simončič, Samo Hudoklin in dr. Franc Čuš na novinarski konferenci v Šentjerneju.

Šentjernej - Prihodnji teden, v petek, 12. maja, bo Šentjernej gostil pomemben vinogradniško-vinarski dogodek, 5. slovenski vinogradniško vinarski kongres, ki ga organizirajo vsakih pet let. Prvi je bil leta 1996 v Portorožu, zadnji do zdaj, četrti, pa leta 2012 v Novi Gorici.

dr. Franc Čuš.

Enodnevno srečanje, na katerem se bodo zbrali strokovnjaki, raziskovalci, svetovalci ter predstavniki različnih institucij in podjetij, ki se ukvarjajo s področji vinogradništva in vinarstva, organizirajo Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Na kongresu - potekal bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja - bodo predstavili nove izzive, ki so povezani s spremembami v trsnem izboru in uvajanjem tolerantnih sort, pridelavi vin z geografskim poreklom ter uvajanjem novih, tržno zanimivih stilov vin. Prav tako je veliko izzivov v promociji, trženju in organiziranosti pridelovalcev grozdja in vina kot tudi podpornih stebrov vinogradniško-vinarskega sektorja. »Zato je namen kongresa tudi prispevati k dvigu konkurenčnosti slovenskih vin na domačem in mednarodnem trgu. Trenutni delež naših vin na tujih trgih je okrog 5-odstoten, kar se bomo trudili povečati na 10 do 15 odstotkov,« je dejal predsednik programsko-organizacijskega odbora kongresa dr. Franc Čuš.

Na odprtju kongresa ob 9.30, ki bo organiziran v obliki predavanj ter poster-sekcije, in na katerem pričakujejo okrog 150 udeležencev, bo prisoten tudi kmetijski minister mag. Dejan Židan, ki bo za strokovno delo v vinogradništvu in vinarstvu podelil Vertovčeve nagrade. Imena za enkrat ostajajo še skrivnost.

NA POKUŠINO 85 VRST VIN

Jože Simončič.

Po zaključku strokovnega dela kongresa, ki bo trajal vse do 18. ure (program si poglejte v priponki oz. na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije http://www.kis.si/svvk) bo ob 19. uri sledila prireditev z naslovom Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje, ki jo pripravlja Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Njegov direktor Jože Simončič je povedal, da so skupaj s pridelovalci izbrali 85 izvrstnih dolenjskih, belokranjskih in bizeljsko-sremiških vin iz šestih skupin, ki jih bodo udeleženci prireditve lahko pokušali. Gre za vina 40 najbolj znanih vinskih kleti in vinarjev.

»Odziv je bil dober in veseli smo, da bomo lahko na enem mestu pokazali, kaj ta vinorodna dežela lahko ponudi. Naše vino in vinarje želimo tudi s tem dogodkom bolj približati naši turistični ponudbi, ter da se prepozna potencial na tem področju,« je dejal Simončič in dodal, da poleg stroke na prireditvi pričakujejo tudi vidne predstavnike politike, gospodarstva, kulture itd., skupaj okrog tristo obiskovalcev.

ŠENTJERNEJČANI POČAŠČENI

Samo Hudoklin nazdravlja z letošnjim kraljem cvička, Šentjernejčanom Gregorjem Štembergerjem.

Kot je na novinarski konferenci povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, so v Šentjerneju počaščeni, da bo kongres potekal v njihovi občini, ki je pretežno kmetijska občina, prav vinogradništvo in vinarstvo pa sta poleg živinoreje tradicionalni kmetijski panogi. Na leto šentjernejski vinogradniki s štirimi, za slovenske razmere veliki, vinskimi kletmi, pridelajo kar okrog milijon litrov vina.

»Potrudili se bomo kot gostitelji in dogodek izkoristili tudi za promocijo in večji ugled ter prepoznavnost našega kraja, občine, vin in turizma,« je dejal in seveda omenil tudi veselje, da ima Šentjernej po 25 letih prav letos kralja cvička, to je Gregor Štemberger.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija