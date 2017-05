Nova urgenca najkasneje 31. avgusta prihodnje leto

Polona Vidič Hudobivnik, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje, ki je tudi pristopil k investiciji, za katero si sicer Občina Kočevje kot investitor, prizadeva pridobiti tudi pomoč države. (Foto: M. L.-S.)

Podpis pogodbe (Foto M. L.-S.)

Kočevje - Maja Hribar iz podjetja As-Primus, d.o.o., iz Cerknice, in župan občine Kočevje Vladimir Prebilič sta danes v Kočevju podpisala pogodbo za rekonstrukcijo in dozidavo Zdravstvenega doma Kočevje. Investicija obsega izgradnjo novega urgentnega bloka in prenovo kletnih prostorov obstoječega zdravstvenega doma, z njo pa bodo zagotovili kvalitetno nujno medicinsko pomoč in zdravstveno oskrbo za okoli 17.500 prebivalcev na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica.

Prostorska podhranjenost Zdravstvenega doma Kočevje je, kot je povedala direktorica Polona Vidič Hudobivnik, zelo velika. »Z novo urgenco bomo pridobili sodoben, velik prostor za reanimacijo, za dejansko reševanje življenj ljudi,« je povedala o bodočem 300 kvadratnih metrov velikem urgentnem centru z lastnim vhodom in dostopom tudi z reševalnim vozilom. Kot je dejala, jo veseli, da je bilo dovolj posluha, da bodo uredili zdravstveni dom celostno in dolgoročno. »Prostori v spodnji etaži sedaj niso smiselno urejeni, posamezne službe, kot fizioterapija, nimajo prostorov skupaj, ampak ločeno, na več lokacijah, tudi tehnične službe niso ločene od zdravstvenih,« je povedala. V okviru investicije bodo namreč prenovili prostore fizioterapije, patronažne službe, center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, pa tudi vse tehnične prostore, ki so potrebni, da lahko zdravstveni delavci izvajajo svojo službo. Izjemnega pomena je, kot je dejala, da bodo pridobili opazovalnico, pomembna pridobitev pa bo tudi za zaposlene – dobili bodo nov skupen prostor, kjer bodo lahko imeli manjše skupne sestanke, kar v obstoječi stavbi zelo pogrešajo.

Vrednost investicije znaša 1,7 milijona evrov, skupaj z opremo pa okoli 2,4 milijona, pri čemur občina Kočevje računa tudi na državno pomoč. »Zavedamo se, da je primarna zdravstvena oskrba na ramenih in plečih lokalnih skupnosti in tudi ne bežimo od odgovornosti, bi si pa želeli, da bi te naše napore prepoznala tudi država in bi v nekaterih segmentih pristopila k izvedbi te investicije,« je dejal Prebilič. Ministrstvo za zdravje so zato zaprosili za finančno pomoč, pomagalo pa bi jim lahko pri ureditvi nadomestnih prostorov za delovaje urgence med prenovo zdravstvenega doma ali pa pri nakupu nujno potrebnih medicinski pripomočkov, ki bodo potrebni potem, ko se bo urgenca preselila v nove prostore. Do izgradnje prizidka zdravstvenemu domu bo namreč urgenca delovala v sosednji stavbi blagovnih rezerv. Te bodo, kot je povedala Hribarjeva, tudi najprej preuredili za potrebe urgentne službe, z deli pa naj bi začeli v začetku junija. Kot je povedala, si želijo, da bi z vsemi deli zaključili morda še kakšen mesec pred rokom, ki je sicer 31. avgust 2018. Kot sta poudarila tudi župan in direktorica zdravstvenega doma, bodo dela izvajali v čas polnega delovanja zavoda, zato bo potrebno ne samo ogromno potrpljenja in razumevanja zaposlenih, ampak tudi uporabnikov.

V Zdravstvenem domu Kočevje imajo trenutno 74 zaposlenih, od tega 15 na urgenci, zaradi nove urgence pa bodo povečali tudi število zaposlenih za 7 do 8 zdravstvenih delavcev, med kateri bosta dva do trije zdravniki.

M. Leskovšek-Svete

