Gorele ciprese v živi meji ob hiši

4.5.2017 | 19:00

Ilustrativna slika

Danes ob 14.36 uri so na Malem Slatniku, občina Novo mesto, gorele ciprese v živi meji ob stanovanjski hiši. Goreče ciprese so začeli gasiti lastnik hiše in sosedje, dokončno pa so ogenj pogasili gasilci GRC Novo mesto. Zaradi požara, v katerem je zgorelo 6 cipres, so bili aktivirani tudi gasilci PGD Smolenja vas, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Pomoč s helikopterjem

Ob 16.43 uri je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka s policijskim helikopterjem iz Brnika poletela v Metliko, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

M. L.-S.