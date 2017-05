Ponoči posredovali v Artičah

5.5.2017 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Gasilci PGD Brežice so ponoči posredovali v Artičah. Ob 2.22 so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala ena oseba. Gasilci so zaprli in iznesli plinsko jeklenko, prezračili prostore in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Brežice so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice, danes poročajo z brežiškega ReCO.

V Beli krajini in na Dolenjskem je noč minila bolj mirno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Veliki Kamen danes med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje: VELIKI TRN izvod RAVNI med 8. in 12. uro, na območju transformatorske postaje: Sloka cesta med 7.30 in 8. uro.

M. M.