Invalidom poostrili pogoje za mestni promet

5.5.2017 | 08:15

Na rotovžu so se odločili poostriti pogoje za upravičence do brezplačne mesečne vozovnice za javni potniški promet. Člani MDI Novo mesto so ogorčeni. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Na uredništvo Dolenjskega lista se je obrnil vnuk starejših Novomeščanov, ki nista več upravičena do brezplačne mesečne vozovnice za invalide za mestne avtobuse. Preverili smo, kdaj in predvsem zakaj so se na rotovžu odločili za takšen ukrep, ki je po prepričanju bralca sramoten.

»Dedek ima 75, babica 77 let. Oba sta imela delovne dobe okoli 50 let. Plačujeta vse davke novomeški občini, tudi podražitev komunale. Dedek zaradi zdravja in varnosti ne vozi avta že deset let, pa tudi nima ga že deset let. Oba sta tudi delna invalida,« je pismo začel bralec, ki je želel ostati anonimen, in nadaljeval: »Imata zelo majhne pokojnine in mesečna vozovnica jima pomeni velik strošek. Dedek ima pokojnino 312 evrov, babica pa 196 evrov. Komaj plačujeta položnice, za hrano jima ostane zelo malo denarja.«

NEUSPEŠEN OBISK MDI

Mesečna vozovnica za mestne avtobuse stane devet evrov, pet evrov morajo zanjo odšteti študentje in dijaki, otroci do 4. leta starosti se lahko vozijo brezplačno, za otroke do 10. leta pa velja polovična cena, torej 4,5 evra. Brezplačne vstopnice so lahko dobili vsi člani Medobčinskega društva invalidov (MDI) Novo mesto, tak ukrep pa je veljal že kakšno desetletje, zato so bili ob sedanji odločitvi aktualne oblasti nemalo presenečeni, je povedala predsednica MDI Marinka Hlade. Na društvu so bili o sklepu župana Gregorja Macedonija z dne 23. februar 2017 obveščeni pisno v začetku marca, sredi aprila ga je Hladetova obiskala v imenu članov, a pravi, da neuspešno. »V sklepu so zapisali, da so do brezplačne vozovnice upravičeni le invalidi, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo parkirne karte za invalide. Sem mu povedala, da takšen ima avto in mestnega avtobusa verjetno ne potrebuje toliko, a se z nami ni strinjal. Naši člani so dejansko zelo razočarani zaradi tega, saj imajo zaradi svoje invalidnosti v glavnem izjemno nizke pokojnine, številni nimajo niti za hrano, to je bil predvsem socialni ukrep, ki so ga čez noč ukinili.«

Podobno izpoved je podal vnuk v uvodu omenjenih starih staršev: »Odkar ni več brezplačne vozovnice, sta večino časa doma zaprta, saj jima hoja predstavlja zelo velik problem. Ko sta imela vozovnico za mestni avtobus, sta šla v mesto in na tržnico. Počutila sta se kot aktivna prebivalca Novega mesta. Mislim, da je sramota, da so se ukinile vozovnice za najbolj šibko in ogroženo skupino ljudi.«

DOSLEJ 220 TAKŠNIH MESEČNO

Na društvu, ki sicer pokriva območje širše Dolenjske in šteje več kot 1.500 članov, sicer ne vedo, koliko njih je dejansko brezplačno uporabljalo mestni javni promet, zato smo se obrnili na izvajalca, tj. družbo Arriva Dolenjska in Primorska, d.o.o. Pomočnica vodje komerciale Andreja Koporc je dejala, da je mesečno v povprečju brezplačne vozovnice prevzelo okoli 220 upravičencev, strošek je krila Mestna občina Novo mesto, kar torej znese povprečno 1.980 evrov na mesec. Ker je sklep župana začel veljati marca, so člani MDI brez vozovnic ostali z aprilom, Koporčeva pa je potrdila, da so do sredine tega meseca po novi odredbi MO Novo mesto izdali 35 takšnih vozovnic.

Upad izdanih brezplačnih vozovnic je razumljiv, saj je župan poostril pogoje za njihov prejem, v februarskem sklepu pa določa, da so po novem do vozovnice upravičeni vsi invalidi, ki izpolnjujejo pogoje iz 66. člena zakona o pravilih cestnega prometa za izdajo parkirne karte, hkrati pa morajo imeti stalno bivališče v novomeški občini. Omenjeni člen glede parkirne karte sicer pravi, da so do nje upravičene osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro; osebe z multiplo sklerozo, osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro; težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb; osebe, ki imajo najmanj 90-odstotno telesno okvaro zaradi izgube vida; mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oz. so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju, ter zdravstvene službe, socialne službe in invalidske organizacije, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

KRITERIJE LE »POENOTILI«

Seveda smo o razlogih za takšen ukrep povprašali županov kabinet, od koder so pojasnili, da bodo invalidi še naprej upravičeni do brezplačnih vozovnic, da pa so kriterije poenotili z državnimi predpisi, ki veljajo za pridobitev brezplačne parkirne karte za invalide: »Člani Medobčinskega društva invalidov lahko na podlagi teh kriterijev še vedno pridobijo brezplačno vozovnico, ne zadošča pa več zgolj članstvo v društvu, kot je to veljalo v preteklosti. O tem smo se z Medobčinskim društvom invalidov že pogovorili, urejamo pa tudi postopek, da bodo na podlagi teh kriterijev lahko še naprej pristojni za izdajo potrdila za pridobitev vozovnice.«

Na občini si torej kljub željam MDI Novo mesto ne nameravajo premisliti. Glede javnega mestnega prometa pa dodajmo, da so 17. marca na občinskih spletnih straneh objavili javno naročilo za izvajalca, prispele ponudbe pa naj bi odprli prav danes.

Članek je bil objavljen v 16. številki Dolenjskega lista z dne, 20. aprila 2017.

Mirjana Martinović