Teden Rdečega križa: od košaric do medkulturnosti

5.5.2017 | 09:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V novomeškem združenju Rdečega križa so predstavili letošnje aktivnosti ob Tednu Rdečega križa. »Od leta 1948 praznujemo 8. maja, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Ta dan se spominjamo poguma in dosežkov več kot 100 milijonov članov, prostovoljcev in podpornikov, ki delujemo v 190 državah sveta. Ta dan smo ponosni, da smo del največje humanitarne mreže na svetu za pomoč ljudem v stiski. Mednarodni odbor Rdečega križa, Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter nacionalna društva pripravimo na ta dan številne dogodke, da bi naše poslanstvo in dejavnost predstavili kar največ posameznikom, civilni družbi in vladam sveta,« je ob tem povedal predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in nadaljeval: »Prostovoljke in prostovoljci ter osebje Rdečega križa Slovenije vsako leto pomagamo vsakemu desetemu prebivalcu Slovenije bodisi z odpravljanjem posledic naravnih ali drugih nesreč ali drugo obliko pomoči. Dan Rdečega križa je priložnost, da poglobljeno razmislimo, kaj pomenijo načela, na katerih temelji naše gibanje: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost, univerzalnost. Ta dan je prilika, da se ponovno zavežemo, da bomo pri svojem delu upoštevali, da so vsi, ki potrebujejo pomoč, za nas enaki, in da je edina prednost, ki jo priznavamo, prednost tistega, ki je v večji stiski.«

Spodaj objavljamo seznam aktivnosti, ki jih organizirajo:

1.Košarica RK –zbiranje prehranskih in higienskih artiklov po trgovinah

S košarico Rdečega križa bomo cel mesec maj po trgovinah na našem območju zbirali hrano in higienski material. Tudi letos bo košarico RK organiziralo tudi več osnovnih šol (Bršljin, Brusnice, Drska, Dolenjske Toplice, Drska, Prevole, Stopiče, Šmarjeta, Škocjan, Žužemberk), ki bodo zbrane artikle podarile krajevnim organizacijam RK za oskrbo njihovih krajanov. Med akcijo bomo pred trgovinami organizirali promocijo, v kateri bodo sodelovali krožkarji ali mladi člani RK.

2. V torek, 9. maja, bo od 9. do 19. uri potekalo več dogodkov na temo MEDKULTURNOST – NAŠE BOGASTVO, in sicer v parku in prostorih Humanitarnega centra OZRK Novo mesto (Ulica Slavka Gruma 54 a):

9.00-11.15: Bazar Moj sošolec je drugačen

11.30-12.00: Razglasitev naj prostovoljcev in nagrajenih avtorjev bralnih znamenj

12.15-13.30: Okrogla miza Moj sosed je drugačen

17.00-19.00: Delavnica Dobrote tunizijske kuhinje

3. Po OŠ bomo predstavili Križemkapico, zgodbico za otroke, ki opisuje, kaj in kako deluje Rdeči križ, kaj je prostovoljstvo in humanitarnost. Šole bomo obiskali v naslednjih terminih:

-v sredo, 10. maja, ob 8.20, v OŠ Žužemberk, za 1. razred,

-v četrtek, 11. maja, ob 11.20 in ob 11.40, OŠ Drska, za 1. a in b,

-v petek, 12. maja, od 10.10 do 10.35, OŠ Frana Metelka Škocjan, za 1. razred.

4. Srečanje prostovoljcev OZRK Gornja Radgona in Novo mesto v Škocjanu, v soboto, 20. maja 2017. V dopoldanskem času, od 9. do 15. ure, bomo avtobusu gostov iz OZRK Gornja Radgona razkazali znamenitosti Šentjerneja. Ob 15. uri bo kulturna prireditev v OŠ Šentjernej, kjer se bo družilo okoli 150 prostovoljcev OZRK Novo mesto in Gornja Radgona do večernih ur.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

M. M.