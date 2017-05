Pohod planinskega krožka na Lisco

5.5.2017

Trebnje - Sobota, 22. april, se je za mnoge učence Osnovne šole Trebnje izkazala za prav poseben dan. Nekateri so se udeležili državnega tekmovanja za zlato Vegovo priznanje, ki je letos potekalo prav na naši osnovni šoli, drugi pa so se odpravili še na zadnji letošnji planinski pohod planinskega krožka.

Bil je prelep, topel, sončen dan. Končno. Po dveh neuspelih poskusih, ko smo morali zaradi slabega vremena v zadnjem trenutku odpovedati pohod na Lisco pri Sevnici, nam je svetovni dan Zemlje postregel z vremenom, ki smo si ga lahko le želeli. Pravo darilo za zaključni pohod.

Pohod na Lisco se je izkazal za enega od najlepših v tem šolskem letu. Lepo vreme, prelep pogled na okoliške hribe (tudi na Kum, ki je bil destinacija našega prejšnjega pohoda) in reko Savo ter nenazadnje pester izbor odličnih palačink v Tončkovem domu na Lisci. Nekateri učenci so si privoščili tudi palačinke Melanija, ki so poimenovane po nekdanji sevniški domačinki, današnji ženi predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Pravijo, da so bile odlične. Predlagamo, da se o tem prepričate sami. Še pred tem, pa si privoščite sprehod po eni od markiranih poti ali pa se celo preizkusite v plezanju.

Vse to vam ponuja Lisca. Dolgo smo čakali na pohod na Lisco, a sta se čakanje in vztrajnost še kako izplačala.

A. Kastigar in Z. Simeunić