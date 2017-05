Z dobrodelnim koncertom za osebe s posebnimi potrebami

5.5.2017 | 10:30

Bort Ross...

... in Novomeški simfonični orkester GŠ Marjana Kozine na letošnji proslavi ob kulturnem prazniku. (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - S koncertom Lahko sem srce, na katerem bo med drugimi nastopil Šentjernejčan Bort Ross, vokaliste pa bo spremljal Novomeški simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine, bodo nocoj v ljubljanskem Cankarjevem domu zbirali sredstva za podporo ljudem z Downovim sindromom, motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo. Kot so zapisali organizatorji, želijo s koncertom tudi dvigniti zavedanje o potrebah teh ljudi in okrepiti možnosti za izboljšanje njihovega položaja v družbi.

Gre namreč za skupine, ki vse prepogosto ostajajo zunaj pravih možnosti za celovit razvoj. "Živeti "običajno" življenje je za marsikoga, ki se neposredno sooča z invalidnostjo prevelik izziv. Današnja družba namreč drugačnost še vedno težko sprejema. To se odraža v arhitektonskih ovirah, produktih, ki so nedostopni ljudem s posebnimi potrebami, in splošnem odnosu do te populacije," so zapisali v vabilu.

Da bi bilo življenje oseb s posebnimi potrebami vsaj nekoliko lažje, jim z različnimi programi in storitvami pomagajo v invalidskih organizacijah. Te se zaradi pomanjkanja javnih sredstev financirajo tudi s sredstvi donatorjev in sponzorjev. Koncert, s katerim želijo dvigniti zavedanje o potrebah ljudi z invalidnostmi in zbrati nekaj sredstev za izvajanje programov, organizirajo Društvo Downov sindrom Slovenije, Zveza Sonček in Zveza Sožitje.

Kot so še zapisali, so letošnji koncert sooblikovali s številnimi ustvarjalci, ki "želijo s svojim delom storiti nekaj plemenitega za dobro v mnogočem prikrajšanih skupin". Glasbene nastope bodo prepletali z zgodbami in dosežki ljudi z motnjami v razvoju, ki bogatijo in nagovarjajo družbo.

Na koncertu bodo nastopili skupini Tabu in King Foo, vokalni solisti Anika Horvat, Andraž Hribar, Urška Majdič, Lea Likar, Bort Ross in Lamai ter trio Katrinas in harmonikar Uroš Polanec. Spremljal jih bo Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.

Koncert bo v celoti predvajala Televizija Slovenija, v času predvajanja pa bodo s klici in sms-sporočili zbirali prispevke.

Koncerta se bodo udeležili predsednik republike Borut Pahor, ministrici za zdravje Milojka Kolar Celarc in za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič ter varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, je poročala STA.

M. M.