Po Sloveniji iz rumenega v zeleno in prvič na Eurosportu

5.5.2017 | 11:45

Predlani so novomeški kolesarji popolnoma obvladovali dirko Po Sloveniji - Roglič je zmagal v skupnem seštevku, Kump pa v zadnji etapi. Bo Kump letos ponovil vajo? (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Še dober mesec je do letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji, ki so jo prireditelji iz novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil že predstavili na sredini novinarski konferenci v Ljubljani. Dirka, ki jo novomeški kolesarski delavci pripravljajo že štiriindvajsetič, je doživela nekaj sprememb. Morda najpomembnejša je ta, da jo bo, kot so si prireditelji želeli že leta, prenašal najbolj znani športni kanal Eurosport, pri čemer jim je na pomoč priskočila Slovenska turistična organizacija, saj so prenosi kolesarskih dirk s številnimi posnetki narave in turističnih znamenitosti tudi izvrstno povabilo turistom, naj obiščejo deželo.

Temu so prilagodili tudi slogan dirke Fight for green/Borite se za zeleno, pa tudi majica vodilnega v skupnem seštevku se je iz rumene prebarvala v zeleno.

Trasa letošnje dirke Po Sloveniji bo dolga 650 kilometrov. Dirka se bo začela 15. junija v Kopru, prva etapa pa se bo zaključila v Kočevju. Štart in cilj druge etape bo v Ljubljani.

Kot je običajno naj bi dirko odločila kraljevska etapa z najzahtevnejšimi klanci, ki bo tretji dan potekala od Celja do cilja na Rogli. Štart zadnje etape bo v Rogaški Slatini, cilj pa tradicionalno na Glavnem trgu v Novem mestu.

Konkurenca bo, tako kot že nekaj zadnjih let, zelo močna, saj bo na štartu tudi pet prvoligaških poklicnih moštev iz skupine World Tour:Bora-Hansgroge, Orica-Scott, Dimension Data, UAE Emirates in Bahrain Merida.

"Kdo bo prišel iz teh moštev, zaenkrat ne moremo zatrditi. Dvakratnega svetovnega prvaka Petra Sagana ne bo, iskreno pa upamo, da nas bo s svojo prisotnostjo počastil naslednje leto, ko bomo praznovali 25. rojstni dan," je na novinarski konferenci povedal direktor dirke Bogdan Fink. Za Dolenjce je zanimivo predvsem zadnje od teh moštev, zelo novomeško obarvano Bahrain Merida, saj v njem med drugim kolesarijo Jani Brajkovič, David Per in Domen Novak pa tudi Grega Bole, Luka Pibernik in Borut Božič, glavni športni direktor moštva je Gorazd Štangelj, v spremljevalnem osebju pa je še več Slovencev in tudi Novomeščanov. Seveda bo na štartu tudi domače moštvo Adria Mobil v svoji najmočnejši postavi.

Izmed zvezdnikov svetovnega kolesarstva naj bi bil na štartni listi tudi Mark Cavendish, ki pa ima trenutno zdravstvene težave in se bo moral do tedaj pozdraviti. Na dirki naj bi v dresu moštva UAE Emirates nastopil tudi Novomeščan Marko Kump, ki je tako eden izmed prvih favoritov za etapni zmagi na ciljih v Ljubljani in v Novem mestu, kjer naj bi glede na sorazmerno ravninsko traso o zmagovalcu odločil šprint glavnine.

Kot rečeno, so prireditelji zelo zadovoljni z dogovorom z Eurosportom, ki je Slovensko turistično organizacijo stal 300.000 evrov. "Eurosport gleda 240 milijonov gledalcev po svetu, z njim smo se že kar nekaj časa dogovarjali za sodelovanje. Med aprilom in junijem bo potekalo intenzivno oglaševanje, med dirko pa bo Eurosport šest ur na dan prenašal dogajanje, več kot dve od teh šestih ur bo namenjeno posnetkom narave, pokrajine, naših ikon... Večji del bo helikopterskih posnetkov, nekaj posnetkov bo pripravljenih že prej. Tretjina prenosov bo namenjena predstavitvi lepot Slovenije, to bo zagotovilo izjemne učinke," je na predstavitvi 24. dirke Po Sloveniji dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.

I. V.