Jane's Walk: Urbani sprehodi za hojo po vsakdanjih opravkih

5.5.2017 | 12:45

O arheološkem bogastvu Novega mesta in možnih dostopih do arheološkega parka je na Jane's Walk leta 2015 spregovoril arheolog Borut Križ. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto, Krško, Kočevje - Od danes do vključno nedelje po svetu že enajstič potekajo urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest. Letos se jim bo pri nas, kjer sprehode podpira Inštitut za politike prostora, pridružilo 19 mest in mestec s 25 sprehodi, kar je največ doslej. Med drugimi bodo tovrstni sprehodi v nedeljo potekali tudi v Kočevju, Krškem in Novem mestu, že včeraj pa je bil tudi v Ribnici.

Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu hoje po vsakdanjih opravkih in poudarjajo vpliv pešcev na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.Sprehode organizirajo in vodijo prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Vodja sprehoda skozi pogovor izpostavlja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja ostale udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja. Zaželeno je tudi sodelovanje predstavnikov občine, ker se tako lahko ugotovitve s sprehodov hitreje prenesejo do odgovornih, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Jane's walk se imenuje po pisateljici in urbani aktivistki Jane Jacobs. Prve tovrstne sprehode so pripravili leto po njeni smrti leta 2007 v Torontu v Kanadi, urbani aktivisti pa jih zdaj že po vsem svetu pripravijo prvi konec tedna v maju.

Kočevje, Identiteta prostora Kočevja. Nedelja, 7. maj ob 9:30, zbirno mesto je Kostanjev drevored na Kolodvorski ulici. Sprehod organizira društvo Urbani brlog, vodili pa ga bodo člani društva.

Krško – Staro mestno jedro, Pozabljeni vmes(t)ni prostori – nove perspektive. Nedelja, 7. maj 2017 ob 17.30, zbirno mesto je Josipinin park. Sprehod organizira Kulturno društvo Prostor vmes, vodile pa ga bodo Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj.

Novo mesto – mestno jedro, Mestno jedro pred prenovo. Nedelja, 7. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je pred Vindišarjem (Kandija). Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije ter Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine, vodil pa ga bo Tomaž Slak.

M. M.