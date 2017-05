V novomeški porodnišnici po novem tudi porod v vodi

5.5.2017 | 14:30

Novost v novomeški porodnišnici: alternativna soba za porode

Odgovorna babica porodnega bloka novomeške bolnišnice Jelka Cimermančič

V avli porodnišnice so pripravili tudi stojnico.

Novo mesto - Ob današnjem svetovnem dnevu babic so babice Splošne bolnišnice Novo mesto na široko odprle vrata prenovljenega porodnega bloka, katerega novost je alternativna porodna soba, v kateri porodnicam med drugim kot ena rednih porodnišnic v Sloveniji omogočajo rojstvo otroka v vodi, v kratkem pa bodo dobili še porodni stol za rojevanje sede. Slednje sicer poleg ostalih alternativnih oblik omogočajo tudi v ostalih porodnih sobah, vendar temu prilagajajo obstoječo opremo.

Letošnji moto mednarodnega dneva babic je »Babice, matere in družine: partnerji za vse življenje«, ki po besedah odgovorne babice porodnega bloka novomeške bolnišnice Jelke Cimermančič znova poudarja, kako pomembno vlogo ima babica pri obravnavi ne le mater in otrok, temveč cele družine. »Posebnost je v odnosu, ki temelji na partnerstvu. To pomeni enakopravnost, medsebojno sodelovanje, spoštovanje, upoštevanje, razumevanje… Pa ne le to. Cilj razvoja babištva v Sloveniji ni le doseganje tovrstnega partnerstva, temveč tudi kontinuirana babiška skrb za vse ženske oziroma matere, kar pomeni, da bi bila vsaki ženski babiška skrb dostopna že pred nosečnostjo, ob porodu in tudi po njem,« je poudarila Cimermančičeva in dodala, da tej viziji sledijo tudi v novomeški splošni bolnišnici. In sicer v prvi vrsti zato, ker to želijo same ženske, pa tudi zato, ker vedo in verjamejo, da bosta ob tem zagotovljena kvaliteta in varnost ter da bo večje tudi zadovoljstvo mater, otrok, družin, babic in vseh ostalih sodelujočih.

Nosečnicam ni povsod omogočen dostop do babiške obravnave

V Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ob današnjem mednarodnem dnevu babic opozarjajo, da v Sloveniji nosečnicam ni povsod omogočen dostop do babiške obravnave, kot strokovna organizacija pa podpirajo vse tiste spremembe v zdravstvenih zavodih, ki to omogočajo.

Kot stroka podpirajo "zlati standard" evropskega in svetovnega združenja babic, ena ženska - ena babica v času poroda. Toda babice ne pomagajo samo pri porodih, ampak nudijo celovito skrb za žensko v njenem celotnem reproduktivnem obdobju, pomembno vlogo imajo tudi v preventivni dejavnosti na vseh nivojih zdravstvenega varstva, so navedli v sporočilu.

Pri tem so izpostavili, da bi želeli slovenske babice ponovno umestiti na primarni nivo zdravstvenega varstva, kjer bi skozi pet pregledov zdravih nosečnic, ki jih slovenska zakonodaja že omogoča, spodbudili partnerstvo babic, mater in družin. Koristno bi bilo uvesti babice tudi v referenčnih ambulantah, kjer bi svetovale o zdravi spolnosti in kontracepciji, lajšanju težav v menopavzalnem obdobju, samopregledovanju dojk in pri drugih pomembnih dogodkih v življenju žensk. Tako bi ženskam omogočili dostop do že omenjene kontinuirane obravnave, ki po raziskavah daje najboljše izide za ženske in njihove družine.

Ob tej priložnosti je vsem babicam čestitala in jim izrekla zahvalo za vse kar pripomorejo pri reproduktivnem zdravju žensk tudi Gabrijela Simetinger, v.d. predstojnice ginekološko-porodniškega oddelka novomeške bolnišnice, v kateri imajo z današnjim dnem 13 babic. »Vsi vemo, da je porodna soba srce porodnišnice in pri tem so babice glavne,« je poudarila.

V novomeški porodnišnici vabijo vse nosečnice in njihove partnerje na skupinsko pripravo na porod, kjer bodo izvedeli osnovne informacije o porodu, si ogledali prostore porodnega bloka in spoznali njihov način dela. Sicer pa so vse babice na voljo tudi za individualne razgovore, kjer lahko izrazijo vsa vprašanja, pomisleke in želje.

M. Ž.

