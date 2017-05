Sokolski dom: Detektivka dostavila račun za električno energijo

5.5.2017 | 13:40

Sebastjan Šeremet med nastajanjem letošnjega dobrodelnega triptiha. (Foto: I. V., arhiv DL)

Račun MO Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Kot je znano, se je včeraj na novomeškem Okrajnem sodišču zaključila obravnava v pravdnem postopku, v katerem Mestna občina Novo mesto Društvo za kulturno osveščanje, ki je predhodnik AKC Sokolc, toži zaradi izselitve in izpraznitve prostorov v Narodnem domu. Sodba bo znana v enem mesecu, včeraj popoldne pa so umetniki, ki te dni ustvarjajo svoj slikarski dobrodelni triptih, prejeli visok račun.

Kot so povedali, so imeli po dopoldanski obravnavi na sodišču sprva na obisku srednješolce, ki so bili po njihovih besedah nad videnim v Sokolskem domu navdušeni, ob tem pa jih je Sebastjan Šeremet pozval, da se jim pridružijo, kar velja za vse kulturnike: »Nenehno ponavljamo, da je ta dom zgradil narod in je torej od naroda, nas vseh. Kdor želi, naj se oglasi med triptihom pri nas in se bomo dogovorili, kako naprej, prostora je dovolj za vse kreativne ljudi, ki želijo tu ustvarjati.«

Popoldne so dobili še en nenapovedani obisk: »Prišla je zasebna detektivka in mi izročila račun. Brez besed sem. Parodija vsega skupaj je v tem, da gre za znesek, za katerega srčno upamo, da ga bomo zbrali prav z letošnjim triptihom in tako pomagali drugim.«

Iz računa oz. spremnega dopisa, ki ga je podpisala direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, je razvidno, da od Šeremeta kot zastopnika omenjenega društva občina terja plačilo električne energije in komunalnih storitev za čas od novembra lani do marca letos, in sicer v skupnem znesku dobrih 3.850 evrov.

M. M.

Komentarji (1) 50m nazaj Oceni anonymous Kako hudiča so lahko v petih mesecih porabili za 3.600 EUR elektrike?! Kaj za vraga pa počnejo tam notri? Če bi bil račun ajde 100 EUR/mesec bi rekel, da občina pretirava, ampak tole cifro bi pa fantje lahko malce objasnili..