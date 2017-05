Župan sprejel zlate pevke Arie

5.5.2017 | 17:30

Foto: občina Brežice

Brežice - Osvojitev zlatega priznanja na 10. mednarodnem zborovskem tekmovanju SLOVAKIA CANTAT 2017, ki je potekalo v Bratislavi med 20. in 23. aprilom, je bila povod za županov današnji sprejem članic vokalne skupine Aria.

V Mestni hiši je Ivan Molan čestital mladim pevkam in predsednici Kulturnega društva Zvezda Dobova Darinki Cvetko Šegota za izjemen uspeh. Občina Brežice želi s tradicijo sprejemov ob posebnih dosežkih na državni in mednarodni ravni promovirati dosežke društev in posameznikov, ki s svojim delovanjem pomembno pripomorejo k prepoznavnosti tako občine kot Slovenije, so z brežiške občine zapisali v sporočilu za javnost.

Vokalno skupino Aria, ki deluje pod okriljem KD Zvezda Dobova od leta 2013, sestavljajo Katja Bogovič, Anja Bogovič, Anja Tomše, Sara Tomić in Ela Urek (slednja se zaradi drugih obveznosti sprejema ni mogla udeležiti). V imenu skupine je Sara Tomić dejala, da vaje potekajo ob koncih tedna, ko se študentke vrnejo domov iz Ljubljane in Maribora. Prostega časa skorajda ne poznajo, je dodala. Tekmovanje na Slovaškem je bilo prvo mednarodno tekmovanje, na katerem je sodelovala vokalna skupina Aria, in izjemen uspeh je presenetil tudi same članice skupine. Mednarodna strokovna komisija jih je pohvalila za njihovo izvedbo, prejele pa so tudi povabila za nastope na tekmovanjih na Slovaškem in Poljskem.

Mlade pevke pravijo, da so s tekmovanji za letos zaključile, prednost bodo dale sodelovanju na različnih prireditvah. V skupini Aria pa v tem letu načrtujejo tudi samostojni koncert v poletnem času, verjetno bo sledila še jesenska ponovitev.

M. M.