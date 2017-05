Rakuša s prisilno poravnavo ni uspel, papirnica posluje normalno

5.5.2017 | 16:00

Igor Rakuša (Foto: R. Ž., arhiv DL)

Radeče, Celje - Okrožno sodišče v Celju je včeraj izdalo sklep o zavrnitvi upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad družbo Radeče papir nova d.o.o., ki so ga vložili predlagatelji Interexpo Skupina d.o.o., Strelski center Gaj d.o.o. in Strelski klub Central d.o.o..

»Družba Radeče papir nova odločitev sodišča pozdravlja, saj smo vseskozi zatrjevali, da smo solventni in da uspešno poslujemo. Menimo, da je bil resnični povod za vložitev predloga za začetek prisilne poravnave poskus izvajanja pritiska na družbo Radeče papir nova, ki je v sodnem sporu z vsemi tremi predlagatelji, kakor tudi z njihovim družbenikom, zakonitim zastopnikom oz. članom Igorjem Rakušo, nekdanjim direktorjem družbe Radeče papir nova,« so sporočili iz radeške papirnice.

Papirnica toži Rakušo

V Dolenjskem listu smo marca poročali, da so tri družbe, povezane z nekdanjim direktorjem radeške papirnice Igorjem Rakušo, na okrožno sodišče v Celju vložile predlog za začetek prisilne poravnave nad družbo Radeče papir nova (RPN), ki naj bi jim bila dolžna okoli 1,9 milijona evrov.

Z RPN so takrat sporočili, da dolga ne priznavajo in nastanek teh terjatev sodno prerekajo po temelju in po višini. Navajajo, da je nadzorni svet RPN, ki je v lasti dubajskega holdinga Emkaan Investments, na podlagi revizije, ki je pokazala na nepravilnosti poslovanja RPN in njene odvisne družbe Muflon, decembra 2015 Rakušo razrešil z mesta direktorja. Nenavadni so bili predvsem posli, povezani s podjetji v lasti Rakuše, so povedali v RPN, kjer so proti nekdanjemu direktorju lani najprej podali kazensko ovadbo, letos pa še odškodninsko.

Lani zrasli za petino

V RPN so že takrat ocenjevali, da je pobuda za začetek prisilne poravnave neutemeljena, saj redno plačujejo vse račune. Po vnovičnem zagonu papirnice v začetku leta 2014 in izgubi okoli 2,4 milijona evrov v letu 2015 letu je bilo lansko poslovno leto za radeško papirnico, ki skupaj z Muflonom zaposluje 280 ljudi, precej boljše. Skupina je poslovne prihodke povečala za okoli 20 odst., poslovni izid pa se je približal ničli.

B. B.