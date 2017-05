Na Kandijski zbil peško

5.5.2017 | 19:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z ReCO Novo mesto poročajo, da je danes tik pred 15. uro na Kandijski cesti v Novem mestu voznik avtomobila zbil peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanki na kraju nudili nujno medicinsko pomoč in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17. uri se je na cesti Primštal-Rodine pri Trebnjem z osebnim vozilom prevrnil voznik. Lažje poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, ga odstranili s ceste in očistili cestišče.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj o izrednih dogodkih dežurni na brežiškem ReCO ne poročajo.

M. M.