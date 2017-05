Skomina razveljavil dva zadetka

6.5.2017 | 08:15

Krško - Nogometaši Krškega in Aluminija so se v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Obračun ekip, ki se borita za tako želeno osmo mesto in obstanek v ligi, se je pred 800 gledalci končal brez zmagovalca.

S tem so Kidričani ohranili točko prednosti pred devetouvrščenim Krškim, obenem pa imajo tudi boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih (tri remije in zmago), kar bi bilo pomembno, če bi ekipi sezono končali z enakim številom točk. Do konca sezone pa Aluminij čakata Maribor in Domžale doma ter gostovanji v Velenju in Ljubljani, Krško pa se bo napotilo v Celje in Maribor, na domači zelenici pa pričakalo Koper in Radomlje.

Ekipi v prvem polčasu nista navdušili gledalcev, saj nista izpeljali praktično niti ene resne akcije. Domači so bili še najnevarnejši v 37. minuti, ko je od daleč sprožil David Kovačič, Luka Janžeković pa ni imel težkega dela pri lovljenju žoge. Na drugi strani so Kidričani sicer dvakrat prebili obrambo domačih in tudi zadeli mrežo Marka Zalokarja, a obakrat iz prepovedanega položaja, tako da je Damir Skomina upravičeno razveljavil oba zadetka.

V uvodu drugega dela so oboji sprožili nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov (Matic Vrbanec pri gostih, Svetlan Kosić in Martin Kramarič pri domačih), v 67. minuti pa so igralci Aluminija povedli, ko je protinapad izkoristil Francesco Tahiraj, ki je po podaji Žige Škofleka sam prišel pred Marka Zalokarja. Enajst minut pozneje so se razveselili tudi domači nogometaši in postavili končni izid, ko je po podaji Roberta Pušaverja z desne strani iz bližine zadel Filip Dangubić ter dosegel svoj 12. gol v sezoni.

S tem je znova ujel Daliborja Volaša iz Celja. Pred njima so na strelski lestvici le Luka Zahović (Maribor), Dominik Glavina (Rudar) s po 15 zadetki, poškodovani Miran Burgić (Gorica) s 14 in John Mary (Rudar) s 13.

Krčani bodo v 33. krogu prihodnji petek gostovali v Celju, Kidričani pa bodo dva dni pozneje gostili Maribor.

Krško - Aluminij 1:1 (0:0)

* Stadion Matije Gubca, gledalcev 800, sodniki: Skomina (Koper), Vukan (Gornja Radgona) in Vidali (Gračišče).

* Strelca: 0:1 Tahiraj (67.), 1:1 Dangubić (78.).

* Krško: Zalokar, Pavić (od 71. Sokler), Gorenc, Krajcer (od 46. Urbanč), Pušaver, Dušak, Šturm, Kovačič, Dangubić, Kramarič, Škrbić (od 56. Kosić).

* Aluminij: Janžeković, Kocić, Damiš, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mensah (od 90. Mesec), Tahiraj (od 90. Rebernik), Vrbanec, Škoflek, Kramer (od 86. Panadić).

* Rumeni kartoni: Dušak; Škoflek, Mensah.

* Rdeči karton: /.

Izidi 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Krško - Aluminij 1:1 (0:0)

- sobota, 6. maj:

16.00 Kalcer Radomlje - Celje

18.00 Koper - Domžale

20.15 Maribor - Gorica

- nedelja, 7. maj:

16.55 Rudar Velenje - Olimpija Ljubljana

Lestvica:

1. Maribor 31 20 8 3 58:22 68

2. Domžale 31 16 6 9 60:34 54

3. Olimpija 31 15 8 8 42:28 53

4. Gorica 31 13 10 8 41:35 49

5. Celje 31 12 9 10 39:35 45

6. Koper 31 10 12 9 34:37 42

7. Rudar 31 9 8 14 41:44 35

8. Aluminij 32 8 9 15 33:52 33

9. Krško 32 6 14 12 34:47 32

10. Radomlje 31 1 8 22 22:72 11

M. M., STA

