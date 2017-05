Prvi dan krožno pot prehodilo več kot 60 pohodnikov

6.5.2017 | 09:00

Foto: Gašper Stopar

Ivančna Gorica - Včeraj se je začel že peti množični pohod po Krožni poti Prijetno domače, s startom ob 7. uri izpred stavbe ivanške občine. Nekaj več kot 50 pohodnikov se je urno podalo na več kot 40-kilometrsko pot po petih turistično – informativnih točkah iz Ivančne Gorice, Muljave, Krke, Ambrusa do Zagradca, kjer je bil zaključek prvega dne. Med pohodniki je bil tudi župan Dušan Strnad.

Kot so organizatorji še zapisali v sporočilu za javnost, so prvo žigosanje pohodniki opravili v centru Ivančne Gorice, nato pa se prek Malega in Velikega Črnela podali proti Muljavi. Mimo muzeja in rojstne hiše pisatelja Josipa Jurčiča so prispeli do drugega žigosanja pri info točki v centru Muljave. Od tam so se podali proti Krki, mimo Znojil do izvira reke Krke v Krški jami. Tam jim je dobrodošlico zaželel predsednik Turističnega društva Krka Slavko Panjtar. Sledil je ogled jame in prikaz vrvnih spretnosti Jamarskega kluba Krka. Nadaljevali so do cerkve sv. Kozma in Damijana, kjer je sledilo tretje žigosanje pri info točki.

Sledil je vzpon proti Korinju, kjer se razprostira najvišji vrh trase Korinjski hrib na 731 metrih nadmorske višine. Na Malem Korinju so jih v novem gasilskem domu, ki je še v fazi izgradnje, sprejeli prijazni krajani in pohodnike povabili na kozarček rujnega in ogled še kako pomembne pridobitve za njihov kraj. Pot so s Korinja navzdol nadaljevali mimo Kala do naslednje info točke v Ambrusu, kjer je tamkajšnje turistično društvo pohodnikom pripravilo bogato malico. Iz enega od najlepših vaških jeder v Sloveniji so pohodniki krenili mimo vinorodnega območja do cerkvice sv. Petra na Kamnem Vrhu. Tu je postavljen tudi Aljažev stolpič, ki so ga pred leti postavili člani Gorniškega kluba Limberk – sekcija Ivančna Gorica v sodelovanju s TD Ambrus. Seveda brez skupinskega fotografiranja tudi letos ni šlo.

Po spustu so pot nadaljevali do reke Krke, ki so jo prečkali prek mostu Breg – Drašča vas. Pot jih je neposredno ob reki Krki vodila mimo Gostišča Na Pajčni do cerkvice sv. Martina ter v nadaljevanju do ogleda kapele sv. Jožefa, ki jo odlikuje tloris štiriperesne deteljice. Zgrajena je bila leta 1680, prečudovit oltar sv. Jožefa pa je iz leta 1711. Valična vas se lahko pohvali še z eno najstarejših lip na Slovenskem. Prav pri njej pohodnike vsakoletno pričakajo gostoljubni krajani z domačimi dobrotami.

Pot je pohodnike ponesla še do zadnje info točke v Zagradec. Naj cilj je srečno prispelo več kot 60 pohodnikov, ki so bili na koncu postreženi s strani zagraških gasilcev in Aktiva podeželskih žena Lisičke, s Fužinarsko malico.

Današnji dan bodo pohodniki začeli izpred info točke Muljave. Po Jurčičevi poti jih bo pot vodila mimo Polževega do info točke v Višnjo Goro. Od tam se bodo podali proti najvišjem vrhu v občini Obolno in se spustili do info točke Metnaj. Zaključek drugega pohoda bo pri info točki v Stični.

M. M., foto: Gašper Stopar

