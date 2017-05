Melaminu čisti dobiček lani zrasel za skoraj petino

6.5.2017 | 10:00

Foto: Melamin

Kočevje - V kočevski kemični tovarni Melamin so lani ustvarili 43,5 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je šest odstotkov manj kot predlani, medtem ko so čisti dobiček povečali za 19 odstotkov na nekaj več kot 3,26 milijona evrov. V družbi ocenjujejo izide poslovanja za zelo dobre, saj so jih ustvarili ob dobrih štirih milijonih evrov amortizacije.

Navedeni izid jim je po navedbah STA uspelo doseči tudi ob stroških obresti, ki so lani nanesle nekaj manj kot 78.000 evrov, je razvidno iz Melaminovega revidiranega letnega poročila.

V družbi, kot so navedli, že vrsto let dokazujejo, da so na pravi poti, saj še naprej utrjujejo vodilno vlogo v nekaterih prodajnih nišah, kot so amino zamreževalci v premazni in amino veziva v gumarski industriji. Hkrati jim je uspelo odpreti poti v popolnoma nove aplikacije melaminske kemije, kot so izolacijski materiali za področja mobilnosti, varnostnih oblačil, filtracij vročih plinov in cele vrste drugih področij, kjer pridejo v poštev edinstvene termične in zvočno izolacijske lastnosti te nove generacije materialov.

Za naložbe so lani namenili nekaj manj kot 3,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov vsega prihodka. Od tega so dober poldrugi milijon vložili v proizvodnjo in nekaj več kot 1,3 milijona evrov v ekološke naložbe. Za informacijsko tehnologijo in razvoj so namenili nekaj manj kot 135.000 evrov in preostanek za druge naložbe.

Melamin je bil kot eden vodilnih svetovnih proizvajalcev v niši modificiranih mehanskih smol za lakarsko in gumarsko industrijo, ki je njihov nosilni program, s svojimi izdelki lani prisoten v 52 državah. Največ oz. skoraj četrtino so prodali v Italiji, nato pa si glede na obseg prodaje sledijo Nemčija, Slovenija, Poljska, Francija, Indija, Slovaška, Češka, Turčija, Nizozemska, Avstrija in druge države.

V okviru razvoja so lani izvajali 48 razvojnih projektov. Ob koncu preteklega leta so zaposlovali nekaj več kot 190 delavcev.

V Melaminu na ravni celotne družbe letos načrtujejo približno triodstotno rast prodaje, njihov poslovni izid pred obdavčenjem naj bi dosegel dva milijona evrov, za naložbe pa nameravajo nameniti 6,38 milijona evrov.

Med letošnjimi usmeritvami razvojnega dela Melaminovo poročilo navaja razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, razvoj melaminskih smol z nizko vsebnostjo prostega formaldehida in brezformaldehidnih smol, pri kupcih vpeljavo novih oz. modificiranih izdelkov, razvoj okolju in zdravju prijaznejših izdelkov, obnovljivih virov in energetsko učinkovitih tehnologij, optimizacijo tehnologij in razvoj novih ter sodelovanje pri razvojnih projektih, financiranih iz evropskih skladov.

M. M.