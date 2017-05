Snemanje filma Milice 2: Malo denarja, a veliko humorja

V filmu ne bo manjkalo akcije na kolesih, kot se za vsak nizkoproračunski film spodobi. Režiser Sašo Đukić se pred kamero pojavi v štirih vlogah, s Kekom sta tudi producenta in scenarista Milic 2, ki sta se jih lotila po dvajsetletnem načrtnem premoru. (Foto: J. J., arhiv DL)

Novo mesto - Zmotili smo jih na praznični četrtek, v gostišču Loka je potekal drugi snemalni dan. Glavna akterja sta danes starejša, a še vedno upornika, v novi zgodbi pa je njihov okupator češka mafija. Če mislita jeseni napolniti kinodvorano ob novomeški premieri komedije Milice 2, potem morata pozabiti na praznike, dopust in še marsikaj. A na veselje mnogih, ki še danes citirajo posamezne dialoge in štose iz prvega filma izpred 20 let, Franci Kek in Sašo Đukić uniforme milicistov ne bosta kar tako slekla.

Omenjeni dvojec se lahko pohvali že z vrsto filmov, od Klinike in Spominov Mame Manke v letih 1995 in 1996 do Milic in Na svoji Vesni leta 1997 oz. 2002. Pisanja scenarija za nadaljevanje »akcijske veseloigre v kar nekaj dejanjih« sta se lotila že pred sedmimi leti, danes pripoveduje Kek: »Seveda sva ga pisala z velikimi prekinitvami, tudi po leto ali dve nisva ničesar napisala, saj sva računala, da bomo film snemali vsakih 20 let, torej bo po letošnjem naslednji na vrsti leta 2037. To je tak življenjski projekt.« Keku oz. milicistu Janezu se v družbi kolega Francija, ki ga tokrat igra Sašo Đukić, vnovič uspe nevede zaplesti v večje nevarne zgodbe, a s srečnim koncem. »Komandir naju pošlje na neko nalogo, čeprav midva niti ne veva, da sva del te naloge, ki jo peljeta komandir Matjaž Javšnik in pa Rok Jožef, ki je tokrat natakar, torej na pravi strani zakona. Onadva nevedna milicista uporabita, da prideta na sled in uničita češko mafijo, ki preprodaja češke sandale,« scenarij na kratko oriše Kek.

A dolenjska komedija ne računa le na stereotipne šale na prvo uho: »Med drugim namigneva, da Slovenci po 70 letih nimamo nič proti Nemcem, a rdeči in beli se še vedno kregajo med seboj. Film govori tudi o tem, da se ljudje rodimo v nekem trenutku na nekem mestu, ne glede na to, kje smo si želeli, in zato ne morejo biti eni več vredni od drugih. Kot angel denimo nastopa Irena Yebuah Tiran, in ko ji na zabavo ne dovolijo vstopiti, ker da angeli niso temnopolti, varnostnika vpraša: Kako veste, kakšne barve so angeli?«

VSI DELAJO VSE

Film je nizkoproračunski, s pomočjo pokroviteljev in z lastnim denarjem morata zanj zbrati 90.000 evrov, a sta odločena, da bo oktobra na ogled v domačih kinodvoranah. »Potem bo vse odvisno od gledalcev, koliko bodo čutili, da je treba dolenjski filmski projekt podpreti, ali bodo raje ostali doma in čakali na cenejšo ponudbo na internetu,« doda Đukić in nadaljuje: »Snemanje vzame res ogromno energije. Iz preprostega razloga: ker je nizkoproračunski amaterski film. Če bi bil profesionalen, bi bilo sedaj tu milijon ljudi, ki bi vsak poskrbel za svojo zadolžitev, pri nas pa vsi delamo vse. Jaz denimo kot režiser filma in scenarist moram poskrbeti še za štiri vloge, ki jih imam v filmu, s Francijem morava poskrbeti za logistiko, da bodo vsi ob pravem času na pravem mestu, sem tudi kostumograf, tudi producent, enako kot Franci, in podobno je z vsemi: ogromno stvari pade le na enega človeka, ker si ne moremo privoščiti, da bi jih plačali.« Sašo oz. milicist Franci se v Milicah 2 pojavi tudi kot doktor Konrad Schtulz, čistilka Sirela in vedeževalka, pod produkcijo pa se bo ob njem in Keku podpisal še Tadej Kapš.

OD JANA DO FLORIJANA

Franci Kek s svojim stricem Florijanom Kastelicem, ki je nastopil že v vseh njegovih filmih in tudi v najnovejšem »sranju« ne bo manjkal. (Foto: M. M.)

A v dvajsetih letih sta oba ne le v regiji, ampak širše spletla toliko prijateljskih vezi, da za naštevanje vseh, ki sodelujejo v Milicah 2, skoraj zmanjka prostora. »Nastopa veliko igralcev iz prvega filma in imeli bomo veliko gostov, med drugimi se bodo pojavili skupina Dan D, Jan Plestenjak, Demeter Bitenc, športni komentator Andrej Stare, Sašo Hribar, v vlogi komandirja nastopa Matjaž Javšnik…« znana imena niza Kek in Đukić dopolni: »Videli bomo Francija Pluta, Jano Zorko, Lucijo Vidmar in Vesno Ambrožič iz Dober dan teatra, pa Silvestra Polaka, tudi Janija Muhiča, Briana Baja, Florijana Kastelica …« Slednji je 80-letni Kekov stric, ki je nastopil v vseh njunih filmih, v četrtek pa je potrpežljivo čakal na »svojo« sceno. O sodelovanju v Milicah 2 Florijan odkrito pravi: »Je rekel, da sem bil že v vsakem sranju, pa naj grem še zdaj.« Ob tem pogleda Keka in mu navrže: »Lahko si vesel, da si mojo sestro za mamo dobil.« Smeha tako seveda ne manjka že med nastajanjem filma, v katerem bodo nekateri pogrešali Muhiča. »Bila je velika želja tako njega kot ekipe, da bi bil ponovno v miliciski uniformi, a njegov delodajalec Pop TV ni bil najbolj navdušen, saj je eden njihovih najbolj prepoznavnih obrazov. Zato bo nastopil v manjši, drugi vlogi. Žal nam je, da je do tega prišlo, a razumemo tudi medijsko hišo,« pojasni Kek.

TOKRAT BREZ KATRE

Minuli ponedeljek, prvi snemalni dan, je ekipa snemanje začela na Glavnem trgu, znamenito belo-plavo katrco, ki je neslavno končala na odpadu v Žabjaku, za kar je Kek prepozno izvedel, sicer bi jo zagotovo rešil, kot pravi, pa so zamenjali s pony kolesi in fičom, medtem ko se lahko komandir pohvali s cliom. In ko sta junaka po trgu že lovila barabe pred snemalnimi kamerami, se mogoče niti nista zavedala, kako žive so Milice v spominih meščanov. »Vse skupaj se je zavleklo za dve uri, saj so se želeli mimoidoči fotografirati z nama. Tako je bilo na ulici, medtem ko smo kasneje neki prizor snemali na novomeški gimnaziji, kjer pa nas je mlajša generacija le debelo gledala, kdo smo in kaj sploh delamo,« pravi Đukić.

Sto strani scenarija nekoliko še dopolnjujejo, saj snemalna ekipa pred rotovžem denimo ni mogla spregledati župana Gregorja Macedonija, ki se bo sedaj pojavil v filmu. Dogajanje lahko sproti spremljate na Facebookovi strani filma, kjer si lahko med drugim v celoti ogledate tudi prvega in tako lažje dočakate povabilo na jesensko premiero.

Članek je bil objavljen v aktualni, 18. številki Dolenjskega lista z dne, 4. maj 2017.

