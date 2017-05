Zagriški fantje: Veselje do petja je zdravilo za dušo

6.5.2017 | 12:30

Zagriški fantje so včeraj praznovali 25-letnico svojega delovanja. (Foto: J. S.)

Na slavnostnem koncertu se je pevcem pridružila tudi sopranistka, sicer tukajšnja domačinka Jerica Steklasa.

Obiskovalci so včeraj napolnili šentlovrenški kulturni dom.

Šentlovrenc - Že od začetka prejšnjega stoletja se v Šentlovrenški dolini prepeva, izkazuje arhivska dokumentacija. Obstajajo pa tudi seznami, ki pričajo, da so šentlovrenški fantje z organiziranim petjem začeli že davnega leta 1934, med drugo svetovno vojno so prepevanje prekinili in nato nadaljevali že leta 1946, pripoveduje Janez Špendal, predsednik tukajšnjega moškega pevskega zbora Zagriški fantje, ki je včeraj praznoval 25. obletnico svojega delovanja.

Ime Zagriški fantje so si tukajšnji pevci nadeli potem, ko so začeli z vajami pri dolgoletnem predsedniku Jožetu Grmovšku na Zagriču blizu Primskovega, pripoveduje Špendal. »Družijo nas pesem in prijateljstvo pa veselje do petja, ki je zdravilo za dušo,« še pove o pevcih, ki prihajajo od Trebnjega pa skoraj do Grosupljega, največ jih je iz okolice Šentlovrenca.

Od leta 1991 je zbor vodil poznan Šentlovrenčan Darko Bregar, zborovodja in komponist, ki je nato deset let kasneje taktirko prepustil Ladu Stoparju, ki Zagriške fante vodi še danes. »Ker je večina pevcev že v visokih letih, je kakovost zbora sicer temu primerna, pa vendar imajo pevci izjemno vztrajnost in izredno veselje do petja,« o zboru, ki se na vajah srečuje enkrat tedensko, njihov najstarejši pevec pa je lani dopolnil 80 let, razlaga Stopar.

Pri Zagriških fantih prepevajo: Mirko Gliha, Jakob Ovnik, Franc Golob, Jože Gorec, Ivan Vidgaj, Jože Oven, Bruno Pihler, Janez Špendal, Stane Šubelj, Polde Klančar, Alojz Skube, Janez Sladič in Alojz Duša.

Zagriški fantje, ki delujejo kot sekcija KUD Marija Kmetova Šentlovrenc, največ prepevajo ljudske pesmi. »Teh je gotovo 80 odstotkov, prepevamo tudi nekaj umetnih, večinoma slovenskih, včasih posežemo po kakšni ruski ali dalmatinski,« pravi Stopar. Pevci, v zboru jih je 13, imajo okrog 25 nastopov letno, od tega pripravijo dva samostojna koncerta. »Polna dvorana nam pomeni veliko. To je znak, da nas ljudje radi poslušajo, pa tudi mi jim radi zapojemo,« pove Špendal.

Tako so tudi ob včerajšnjem jubilejnem koncertu Zagriški fantje do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma v Šentlovrencu. Na slavnostnem koncertu, ki ga je povezovala Urška Steklasa, so se jim kot gostje pridružili učenci šentlovrenške podružnične šole in folklorna skupina Večerna zarja DU Veliki Gaber, zapela pa je tudi sopranistka, ki je stala že na številnih mednarodnih opernih odrih, sicer pa tukajšnja domačinka, Jerica Steklasa.

Zagriški fantje so ob 25. obletnici svojega delovanja izdali tudi zgoščenko Zapojmo veselo iz srca. »Ob poslušanju pevci dobivamo potrditev, da delamo dobro, hkrati pa skrbimo za ohranjanje slovenskih in narodnih pesmi,« še pravi Špendal.

J. S.

