Copacabana se po 20 letih vrača na oder KCJT

6.5.2017 | 14:05

Copacabanke danes ... (Foto: FB Irene Yebuah-Tiran)

Novo mesto - Leta 1990 se je dvanajst srednješolk odločilo, da ustanovi prvo žensko skupino na Dolenjskem kot odgovor samim moškim zasedbam. Tako je nastala vokalno-instrumentalna skupina Copacabana. Prvič so se predstavile občinstvu na gimnazijskem večeru ob 245-letnici novomeške gimnazije. Nanizale so več kot dvesto nastopov, med drugimi tudi nekaj televizijskih (oddaje Podarim dobim, Poglej in zadeni, Zdravo, Sedma noć na hrvaški nacionalni televiziji ...). Izdale so celo prvo zgoščenko na Dolenjskem z naslovom Kapljica ljubezni, na kateri so predstavile svoje avtorske pesmi. Zaradi študijskih obveznosti so se copacabanke po sedmih letih delovanja odločile, da prenehajo z nastopanjem, ostalo pa je prijateljstvo, ki se je z rednimi srečanji in druženjem še okrepilo.

Pred letom in pol so se odzvale vabilu novomeške skupine Društvo mrtvih pesnikov in nastopile na njihovi petindvajsetletnici. Nastop pred številnim občinstvom jih je tako navdušil, da se je v njih vnovič prebudila želja, da se po vseh teh letih še enkrat podajo na oder. Za to priložnost so na novo priredile nekaj svojih pesmi pa tudi nekaj svetovnih uspešnic. Na odru se jim bodo pridružili tudi gostje, ki pa naj za zdaj ostanejo še skrivnost.

Tako se glasi vabilo na koncert, ki se bo v Kulturnem centru Janeza Trdine začel ob 19.30. Nocojšnji koncert je prvi kulturni dogodek v sklopu Novomeškega abonmaja, ki so ga v KCJT razpisali tretje leto zapored.

Še Viva, Kres, Deseti brat in duet presenečenja

Kot smo poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, junijski dogodek omenjenega abonmaja pripada izvrstnemu brežiškemu pevskemu zboru Viva, ki že četrt stoletja spada v sam vrh zborovskega petja pri nas. Njihov projekt za Novomeški abonma Vse teče je nastal v sodelovanju s štirimi priznanimi skladatelji – Damijanom Močnikom, Tinetom Becem, Markom Predaničem in Andrejem Makorjem, s katerimi želijo na poseben način obeležiti četrtstoletnico delovanja.

V jesenskem delu Novomeškega abonmaja se bosta novembra predstavila novomeško folklorno društvo Kres, ki bo v osrednji točki večera na oder postavilo plese iz halštatskega obdobja, s čimer se kresovci pridružujejo novomeškemu jantarnemu letu, in Vokalna akademija Jurija Slatkonje s svojo novo opero – Desetim bratom, pod katerega se tokrat podpisuje skladatelj dirigent in producent Aleš Makovac, glavno vlogo pa bo pela mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran.

Medtem ko bosta na uvodnem koncertu letošnjega Novomeškega abonmaja sestri dvojčici Irena in Leticia Yebuah nastopili kot članici skupina Copacabana, Irena pa bo nastopila tudi v operi Deseti brat, bo zadnji dogodek abonmaja pripadel samo njima, ki sta skupaj navdušili že na prvem koncertu novomeškega Big banda, kot duo pa se bosta decembra na ta način predstavili sploh prvič, njun koncert bo potekal v treh delih, na oder bosta povabili tudi goste, katerih glasbenih zvrsti se bosta lotili, pa je še skrivnost.

M. M., I. V.