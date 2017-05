Razposajene gimnazijke so se vrnile kot dame

7.5.2017 | 10:45

Copacabana (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pred sedemindvajsetimi leti so bile atrakcija - dvanajst srednješolk, združenih v prvo slovensko dekliško vokalno-instrumentalno skupino Copacabana, ki je prepevala splet tedaj priljubljenih popevk in evergrinov pa tudi lastnih skladb. Vabili so jih vsepovsod, nastopale so na slovenski in hrvaški televiziji, v sedmih letih nanizale prek dvesto nastopov, tudi v tujini, posnele kaseto in bile prva novomeška skupina, ki je svojo glasbo shranila na lasersko ploščo oziroma CD z naslovom Kapljica ljubezni.

Dekleta so se poznala iz Glasbene šole Marjana Kozine, kjer so svoje glasbeno znanje nabirali tudi člani skupine Društvo mrtvih pesnikov, s katerimi so, vsaj nekatere, še danes tesno povezane. Združile so se kot odziv na izključno moške zasedbe, ki jih takrat v Novem mestu ni bilo malo. Prvi nastop so imele na literarnem večeru ob 245-letnici novomeške gimnazije.

Leta 1992 so copacabanke na tekmovanju Amater leta osvojile prvo mesto pred že tedaj priljubljeno rock skupino Big Foot Mama, pele so Leonu Štuklju ob njegovi osemindevetdesetletnici, predsednik Kučan se jim je za njihov nastop zahvalil v pismu, v katerem je med drugim zapisal, da je postal njihov oboževalec, spremljale so Marjano Držaj in druge velikane zlate dobe slovenske popevke in navduševale sedem let, ko so jih dokončanje študija, poroke, otroci in službe leta 1997 umirile, da so, vsaj kar se odra tiče, za osemnajst let obmirovale, obmolknile, ves ta čas pa so se dobivale vsaj enkrat na mesec na klepetu in po nekem nenapisanem pravilu druga drugi pele na porokah.

Potem so jih predlani povabili člani druge novomeške skupine, ki je začela delovati istega leta kot Copacabana, Društva mrtvih pesnikov, da bi nastopile kot gostje koncerta ob njihovi petindvajsetletnici. Tedaj jih je prijelo, da bi znova resneje začele vaditi in še enkrat stopile na oder. Za koncert v okviru Novomeškega abonmaja jih je nagovorila sodelavka Kulturnega centra Janeza Trdine Nina Štampohar, njihova vrstnica, njihovemu pristanku pa so sledile precej intenzivne vaje, saj zdaj že zrele dame in ne več razposajene srednješolke in študentke, niso hotele prav nič prepustiti naključju.

Nekaj lastnih skladb in svetovnih uspešnic za tokratni nastop so izbrale iz svojega nekdanjega repertoarja in jih priredile ter temu dodale še nekaj novih pesmi, kjer so se jim pri svojih skladbah pridružili gostje Murat, Jose in Tokac, da pa je zadeva zazvenela tudi nekoliko družinsko so za glasbeno spremljavo njihovega petja poskrbeli kar družinski člani nekaterih pevk Copacabane - Tomaž, Ema in Martin Koncilija in Borut Tiran pa še Sandi Franko in pianist Damjan Brcar.

Sinočnji koncert so začele s prvo pesmijo, ki so se je prvo naučile leta 1990, tedaj priljubljeno skladbo zasedbe The Housemartins Caravan of Love in nadaljevale s svojo Kapljico ljubezni ter skozi nastop lastne skladbe prepletale s skladbami Cyndi Lauper,Franeta Milčinskega in Boruta Lesjaka (Ne čakaj na maj), Meghan Trainor, ABBA in Dan D ter dvojca Murat in Jose.

Igor Vidmar

Galerija