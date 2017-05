Novomeščani zapravili prednost domačega terena

7.5.2017 | 11:30

Erjon Kastrati je Krko s košem v zadnji sekundi sicer vrnil v igro, a tega v podaljšku novomeški košarkarji niso izkoristili. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Polfinale zaključka državnega prvenstva v košarki se je za novomeške košarkarje začel slabo, saj so prvo tekmo v dvorani Leona Štuklja z Unionom Olimpijo izgubili po podaljšku z 81:85 ter tako zapravili tudi prednost domačega terena, Ljubljančanom, ki jim letos v državnem prvenstvu ni šlo ravno najbolje in so se v polfinale prebili tako rekoč skozi šivankino uho, pa ponudili priložnost, da se z morebitno zmago na drugi polfinalni tekmi v Stožicah vseeno prebijejo v finale in morda po skoraj desetih letih suše osvojijo naslov državnih prvakov.

Tokratna tekma je bila polna preobratov. Ljubljančani so zmago imeli v rokah že v rednem delu srečanja, a je Kastrati s košem v zadnjih stotinkah sekunde srečanja izsilil podaljšek, v katerem je imela svojo priložnost tudi Krka, a je bila sreča na strani tekmecev. Košarkarji Krke so tekmo začeli bolje in sredi druge četrtine vodili s 34:25), a so, očitno zadovoljni z doseženim, na začetku drugega polčasa popustili v obrambi, kar so Ljubljančani izkoristili in naredili preobrat ter sredi tretje četrtine povedli z 52:46. Krkini košarkarji so v nadaljevanju sicer zbrali moči ter dobro minuto pred koncem rednega dela srečanja so vodili z 72:68, a jim v odločilnih trenutkih ni uspelo ustaviti Jeffersona, ki je Olimpijo s trojko popeljal do vodstva 73:72, temu pa je Hrovat 17 sekund pred koncem dodal še točko iz prostih metov. Zadevo je, kot rečeno, takrat sicer rešil tokrat najboljši strelec Krke Kastrati (17 točk, 9 skokov, indeks 23), ki je dobesedno ob izteku igralnega časa zadel izpod koša za 74:74 in podaljšek. Sodniki so koš priznali šele po ogledu video posnetka.

V podaljšku je Krka preko Matica Rebca povedla za tri točke, vendar sledili sta trojki Jeffersona in Hrovata za 82:79, dokončno pa je tekmo odločil Devin Oliver s košem dobrih deset sekund pred koncem.

Simon Petrov, trener Krke je po porazu povedal: "Odločilna je bila osredotočenost v obrambi. Prvi polčas je bil še nekako videti, v drugega pa smo šli, kot da si ne bi želeli zmage. Ko pa se tekma tako prelomi, se je težko vrniti in zmagati. Imeli smo svojo priložnost, a na koncu je odločala praktično ena žoga. Tokrat se je tekma pač obrnila v Olimpijino korist."

Krka : Union Olimpija 81:85 (24:20, 46:41, 55:62, 74:74)

Krka: Rebec 12, Curry 12 (2:3), Kastrati 17 (1:2), Rojc 7 (3:3), Dimec 15 (1:3), Čebular 4, Elliott 4, Luković 10 (6:6).

Union Olimpija: Barbarič 4, Oliver 10 (2:2), Bubnić 5, Mulalić 3, Pelko 6 (2:2), Milošević 6 (2:2), Janković 9 (3:8), Jefferson 20 (4:5), Hrovat 22 (4:6).

I. V.