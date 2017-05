Gorelo sedem cipres

7.5.2017 | 12:15

Včeraj ob 21.18 uri je v Ulici Pie in Pina Mlakarja v Novem mestu gorelo sedem cipres. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili domači. Gasilci so preventivno pregledali okolico požara.

Pogasili goreče vozilo

Danes ob 2.41 uri je v Lokvah, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili ogenj in pregledali okolico požara. Obvestili so pristojne službe.

M. L.-S.