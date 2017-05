Poškodoval se je pri športni aktivnosti

7.5.2017 | 18:05

Danes ob 11.44 uri si je na nogometnem igrišču v Šmarjeških Toplicah, občina Šmarješke Toplice, občan pri športni aktivnosti poškodoval nogo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so športnika na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 13.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB Izvod Ivec.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek, 8. maja, prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 9.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI;

- od 10.00 do 11.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI;

- od 11.30 do 13.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.