FOTO: Dobrodelni festival Cviček v srcu

7.5.2017 | 18:20

Anja Mrhar v pričakovanju gostov.

Vinogradniška društva iz okolice so ponudila svoja vina.

Najmlajši so uživali v predstavi Trije prašički.

Šentrupert - Danes je v Deželi kozolcev v Šentrupertu živahno, saj je 18. cvičkova princesa Anja Mrhar organizirala dobrodelni festival Cviček v srcu.

Kot je Mrharjeva obljubila v vabilu, so se (in se še bodo) udeleženci s člani Etno družabnega društva Draga iz Šentruperta družili ob kmečkih igrah, z Barbaro Fortuna so izdelovali milo, uživali so s člani Društva Sevniški graščaki, obujali spomine na nekdanja opravila s članicami Društva podeželskih žena in deklet Šentrupertske šmarnice, si ogledali lutkovno predstavo Trije prašički, se nasmejali ob P.L.I.N-ovcih in sodelovali v bogatem srečelovu.

Nastopili bodo še člani mešanega pevskega zbora Kres Čatež, moškega vinogradniškega pevskega zbora Šentrupert, moškega pevskega zbora vinogradnikov Čatež, Ansambel Zavriskaj, Ansambel Dolenjskih pet in drugi.

Dogodek, ki ga povezuje Luka Bregar (skupin P.L.I.N.) je dobrodelne narave, saj je celoten izkupiček namenjen deklici s cerebralno paralizo iz občine Trebnje.

Program se je začel že ob 15. uri, ko so na svoj račun prišli najmlajši, zaključil se bo čez nekaj ur, zato še vedno ni prepozno, da se odpravite v Šentrupert.

Tekst in foto: J. A.

Galerija









































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 6h nazaj Oceni korli Kaj brez te sevniške grajske golazni pa ne gre ? 6h nazaj Oceni bralec Ajde Korli nehaj z butastimi komentarji. Kdo ti je kriv da si slabe volje in da nimaš nobenega spoštovanja?? Svet je lep! Pokvarl si mi minuto življenja! 6h nazaj Oceni moški To na sliki 13 ki sedi bi z veseljem položil na slamo. Prava lepotica je. 5h nazaj Oceni korli bralec, ti ne poznaš te sevniške bande,sama golazen Preglej samo prijavljene komentatorje