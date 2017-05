Kandidati za naj prostovoljce

7.5.2017 | 19:15

Zveza prijateljev mladine Krško

PGD Stranje

Krško - Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti. Ker prispeva k razvijanju obstoječih sistemov in vrednot solidarnosti ter k socialnemu in drugemu napredku družbe, ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti. Občina Krško je zato objavila javni natečaj za naziv »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljsko organizacijo« za leto 2016.

Kandidate so predlagale različne organizacije in so: Prostovoljno gasilsko društvo Stranje, Zveza prijateljev mladine Krško, Renata Hojski, ki je vključena v prostovoljno delo v Domu starejših občanov Krško, Jožica Arnšek, ki kot prostovoljka deluje v okviru CSD Krško, Danica Žnideršič, ki je del programa Prostovoljna psihosocialna pomoč uporabnikom v okviru CSD Krško, Anica Ivnik, ki je prostovoljka na Centru za socialno delo Krško, Mojca Rostohar, ki je ob študiju vsestransko prostovoljno aktivna in dijak Said Jusufović, ki je prostovoljec v Mladinskem centru Krško.

Naj prostovoljca in prostovoljsko organizacijo bodo razglasili 17. maja v okviru tedna prostovoljstva.

M. L.-S.