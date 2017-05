Udor kamenja in podrto drevo, vmes pa še potres

8.5.2017 | 08:25

Sinoči okoli 19. ure so na novomeškem operativnem centru uprave za zaščito in reševanje prejeli informacija, da je na cesti Mokronog—Zbure pri Gorenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, na cestišču kamenje. Delavci CGP Novo mesto so kamenje odstranili.

Podrto drevo je okoli 5. ure zjutraj oviralo promet na relaciji Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice. Oviro je s ceste odstranil dežurni vzdrževalec občinskih cest.

Ob 22.33 pa so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Brestanice. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Brestanice in Senovega z okolico. Na uradu za seizmologijo ocenjujejo, da učinki potresa niso presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici

Gorelo na deponiji

Sinoči okoli 20. ure je v Dolenjih Lazih, občina Ribnica, na deponiji odpadkov gorel odpadni material. Gasilci PGD Dolenje Lazi so požar na površini približno deset kvadratnih metrov pogasili.

B. B.