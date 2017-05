60 let krške godbe: Druženje je enako pomembno kot glasba

8.5.2017 | 09:30

Pihalni orkester na jubilejnem koncertu (Foto: Goran Rovan)

Zlato priznanje JSKD sta v imenu Pihalnega orkestra Krško prevzela predsednica društva Darja Dobršek (v sredini) in dirigent Dejan Žnideršič. (Foto: Goran Rovan)

Krško - Pihalni orkester Krško je s slavnostnim koncertom 22. aprila obeležil 60-letnico svojega delovanja. Po uvodni maestosi, novim delom domačega skladatelja in člana godbe Dejana Učakarja, se je orkester pod taktirko dirigenta Dejana Žnideršiča sprehodil po prehojeni poti in se ozrl tudi v prihodnost.

Krška godba danes šteje več kot 70 članov in jo lahko uvrstimo med največje slovenske pihalne orkestre. Na državnem tekmovanju je nazadnje nastopila leta 2012, sicer pa so se krški godbeniki v minulih letih bolj posvečali drugim projektom.

Pri teh radi stopijo iz okvirjev in sodelujejo tudi z drugimi društvi. Tako so se za jubilejni koncert povezali z gledališko skupino iz Leskovca, ki je v nekaj skečih prikazala odlomke iz zgodovine orkestra in na humoren način predstavila vse tri njegove dirigente: Maksa Umeka, ki je oral ledino, Draga Gradiška, s katerim je orkester osvojil vrsto najvišjih mest na tekmovanjih, in Dejana Žnideršiča, ki orkester vodi od leta 2003.

V lanskem in predlanskem letu so godbeniki nase opozorili tudi z odmevno glasbeno-plesno predstavo Pihalni orkester Krško v risankah, ki so jo pripravili v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, plesnim društvom Imani iz Brežic in Mažoretnim klubom Krško. Skupaj so na oder postavili deset predstav, ki si jih je ogledalo blizu 4.000 ljudi. V zadnjem desetletju so trikrat nastopali tudi na festivalu v nemškem mestu Bad Schlema (tretjič na posebno povabilo tamkajšnjega župana, saj ima festival pravilo, da en orkester povabijo največ dvakrat), sicer pa redno koncertirajo v bližnji in daljni okolici in na leto opravijo po kakih 20 nastopov.

Kot pravi predsednica društva Darja Dobršek, imajo ob 60-letnici v načrtih še dokončanje dokumentarnega filma in izdajo monografije o življenju in delu Draga Gradiška, ki je v Krškem pustil velik pečat, ne le kot dirigent in godbenik, ampak tudi kot dolgoletni ravnatelj glasbene šole. S to sicer godba dobro sodeluje in iz njenih vrst redno prihajajo novi člani. »Ravno pred kratkim smo dobili deset novih učencev. Res je potrebnega veliko dela, da v zasedbo vključiš tako veliko število novih in mladih glasbenikov, a njihova generacijska povezanost jim pomaga pri vključevanju v orkester, ki je starostno precej pisan,« poudarja Dobrškova.

Družabno življenje je v orkestru namreč zelo pomembno. Je tisto vezivo, ki poleg glasbe drži člane skupaj. Zadnja leta je v tem smislu pomemben vsakoletni nastop na pokalu Vitranc, kjer ostane tudi nekaj časa za druženje, v zlatih letih, ko je orkester še izdatno podpirala krška tovarna celuloze, pa so godbeniki vsako poletje odhajali celo na brezplačno letovanje in priprave v Materado pri Poreču. »Ob obletnici so spomini privreli na plano in letos bi se radi vsaj za nekaj dni spet vrnili tja,« pravi Dobrškova.

Pihalni orkester Krško je na koncertu ob jubileju prejel tudi zlato priznanje JSKD Slovenije, JSKD Krško pa je štirim članom godbe – Mitji Kuslju, Robertu Pircu, Marjanu Starcu in Borisu Šešku – podelil častne Gallusove značke. Predana godbenika Robert Pirc in Bojan Dimc sta ob tem prejela tudi društveno plaketo Rudija Dimca, ki jo podeljujejo vsakih deset let, posebno zahvalo pa so godbeniki pripravili tudi novinarju in fotografu Goranu Rovanu, ki so ga razglasili za častnega podpornega člana. Rovan je namreč v zadnjih letih postal skorajda uradni fotograf društva in s serijo fotografij z nastopov orkestra se v teh dneh tudi predstavlja v galeriji Kulturnega doma Krško.

Članek je bil 4. maja objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić