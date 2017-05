Uničili klopce in še koše

8.5.2017 | 10:10

Gole klopce na Župančičevem sprehajališču (Foto: M. M.)

Novo mesto - Prizor ob jutranjem sprehodu po Župančičevem sprehajališču 26. aprila, tik pred prazniki, ni bil lep. Neznanci so namreč uničili skoraj vse lesene klopce, ki so jih krasili pesniški verzi, lotili so se tudi košev za smeti.

Omenjeni primer vandalizma so z občine po našem poizvedovanju prijavili policiji, uničenih je devet klopi, manjka tudi pet košev za smeti, ki so verjetno neslavno končali v reki Krki. »Višino škode še ocenjujemo, sanacijo nastalega stanja pa bomo izvedli v sklopu rednega letnega vzdrževanja javnih in zelenih površin,« so dodali z rotovža, tovrstno početje ostro obsodili in meščane zaprosili, da o takšnih primerih obvestijo policiste na telefonsko številko 113.

Predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik je pojasnila, da tovrstne primere obravnavajo bodisi kot kazniva dejanja bodisi kot prekrške. Po njihovi oceni vandalizem na našem območju na splošno ne narašča: »V preteklih letih je šlo v večini primerov za poškodovanja fasad objektov, poškodovanja igral, klopi, košev za smeti, razbijanja stekel, poškodovanja infrastrukture ipd. Pri storilcih gre največkrat za mlajše osebe (običajno gre za skupine, le redko posameznike), ki taka dejanja izvršujejo ponoči, storilci so pogosto pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi.«

Globa za zgoraj opisane primere vandalizma po zakonu o varstvu javnega reda in miru znaša od dobrih 208 do 417 evrov, za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari pa kazenski zakonik določa denarno in lahko tudi zaporno kazen.

M. Martinović

Komentarji (5) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Zgrožen Do takšnih pa brez milosti..Upam, da jih najdejo in jim zaračunajo postavitev novih.. 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Saj vem kdo je bil Cigani, kdo pa drug. Nekdo spet rabi les za barako 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Zgrožen Sem kar prepričan, da so bli to otroci "civilnih" staršev.. 56m nazaj Oceni Marija Niso vedno Romi tisti, ki delajo škodo. Največkrat so to "pridni"otroci vplivnih staršev, ki se zanašajo na pregovor"bo že ata uredil", če me dobijo. 47m nazaj Oceni Osem in pet Precej hodim po svetu, precej po državah, ki sodijo med bistveno bolj "civilizirane", kot smo sami. Tam tega vandalizma skoraj ni. Ampak ni vse v odnosu ljudi do javnega. Tam preprosto ne dajo možnosti, da bi kdo tovrstne zadeve uničil. Tam klopce ne sestavljajo lahki smrekovi remlni, pritrjeni z dvema lesnima vijakoma. Ampak konkretni hrastovi morali privijačeni tako, da se ne dajo niti potrgati, niti odviti brez specialnih orodij. Čeprav verjamem, da pri nas kdo pokasira za tele igrače toliko, kot da bi bile iz rostfreja. Enako je s koši za smeti. Če ne daš možnosti, ne bo nihče poskušal. Le zaslužkarji se morajo umakniti, pa bo vse spet OK.