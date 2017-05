Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi glede Sklada Nek

8.5.2017 | 11:00

Vir: Nek

Ljubljana , Krško - Računsko sodišče je kot zadovoljive ocenilo popravljalne ukrepe vlade, ministrstva za infrastrukturo ter sklada za financiranje razgradnje Nek in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nje.

Računsko sodišče je namreč v reviziji ugotovilo, da vlada in infrastrukturno ministrstvo pri vzpostavitvi pogojev za poslovanje Sklada Nek nista bila učinkovita, sklad pa da ni bil uspešen pri doseganju ciljev in ne bo pravočasno zbral dovolj sredstev.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, so vsi revidiranci pripravili zadovoljive ukrepe. Vlada je med drugim navedla, da bo do 30. junija državni zbor v obravnavo poslala predlog zakona o skladu Nek. Predlog je bil v javni obravnavi do 20. januarja.

Predlog zakona opredeljuje načine določitve prispevka, preverjanja njegove ustreznosti in po potrebi tudi postopek za spremembo njegove višine.

Poleg tega predlog zakona opredeljuje pojem zahtevana donosnost - določena bo stopnja zahtevane donosnosti, obdobje, za katero se donosnost ugotavlja in način njenega ugotavljanja oz. merjenja, hkrati pa bo omogočena fleksibilnost določanja donosnosti, tako da bodo opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na njeno določitev.

Predlog zakona vsebuje tudi določeno načelo nalaganja sredstev sklada glede na namene, za katere se lahko sredstva sklada porabljajo, tako da bo mogoče zagotoviti financiranje izgradnje odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO).

Hkrati bo opredeljeno v katere finančne instrumente sklad lahko vlaga svoja sredstva, določeni bodo tudi pogoji in omejitve vlaganja v te naložbe.

Določeno bo tudi izvajanje nadzora nad poslovanjem sklada, tako da bodo jasno in pregledno opredeljene pristojnosti in odgovornosti organov sklada, pristojnega ministrstva ter vlade.

Vlada bo predlogu zakona o skladu priložila tudi osnutek statuta sklada.

Vlada je naložila ministrstvu, da v sodelovanju s pooblaščenim revizorjem do 31. decembra izvede posebno revizijo, na podlagi katere bo pregledana, urejena in revidirana dokumentacija, tako da bo mogoče odločiti o vrednosti vlaganj v investicijo za odlagališče NSRAO.

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) bo morala revizorju posebej obrazložiti in predstaviti, kolikšen del sredstev je prepoznala kot investicijo za odlagališče NSRAO.

Vlada bo glede določitve nadomestila za omejeno rabo prostorja ustanovila medresorsko delovno skupino, ki bo proučila veljavno ureditev in predlagala rešitve.

Ministrstvo bo med drugim pripravilo novelacijo investicijskega programa izgradnje odlagališča NSRAO. ARAO bo pred novelacijo investicijskega programa analizirala in ministrstvu predstavila možne scenarije glede na sodelovanje Hrvaške pri projektu, količino NSRAO, ki bo proizvedena v Sloveniji do leta 2023 in do leta 2043 in po zaključku razgradnje Neka ter možne terminske načrte glede obratovanja, mirovanja in zapiranja odlagališča.

Ministrstvo bo v novelaciji investicijskega programa poleg financiranja stroškov obratovanja za neelektrarniške NSRAO izračunalo donosnost, ki jo mora sklad doseči na podlagi izračuna, koliko sredstev mora zbrati sklad glede na višino letno vplačanih prispevkov v sklad in glede na načrtovana izplačila iz sklada. Pri določitvi donosnosti bo ministrstvo sodelovalo s skladom in bo upoštevalo razmere na finančnih trgih, predpisana načela naložbene politike ter predvideno strukturo naložb, v katere lahko sklad nalaga svoja sredstva, še izhaja iz porevizijskega poročila.

B. B.