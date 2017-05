Zadnji odsek ceste Sevnica-Planina naj bi začeli prenavljati še letos

8.5.2017 | 11:55

Ilustrativna fotografija (Foto: P. P., arhiv DL)

Ljubljana, Sevnica - Modernizacije zadnjega, 1,4-kilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, se naj bi lotili še letos, poroča STA. Na direkciji za infrastrukturo so naložbo ocenili na dva milijona evrov, objavo izvajalskega razpisa pa so napovedali za ta mesec.

Na direkciji za infrastrukturo, kjer so začetek prenove omenjenega in enega redkih preostalih makadamskih odsekov na slovenskih državnih cestah napovedali že za lani ali začetek tega leta, so pojasnili, da je do zamika pri objavi javnega razpisa za modernizacijo ceste med Planino in Sevnico prišlo zaradi vložitve revizijskega zahtevka pri izboru nadzornega inženirja. Ta sicer skrbi za pripravo razpisne dokumentacije in bdi nad izvedbo ter potekom projektnih del.

Razpis za izbor izvajalca bodo tako objavili še ta mesec, dela pa predvidoma začeli še letos. Glede ocene vrednosti naložbe so pristavili, da bo njeno dejansko vrednost pokazal šele javni razpis.

Na omenjeni direkciji so sicer ob lanski napovedi modernizacije navedenega odseka navedli, da naložba obsega gradnjo novega vozišča in podpornih zidov, utrditev brežin, ureditev propustov, varovalne ograje, prometne signalizacije in druge potrebne cestne opreme.

Kot je znano, se domačini za prenovo ceste med Sevnico in Planino, ki bi Posavje tesneje povezala s Štajersko, hkrati pa omogočila razvoj razvojno dokaj zapostavljenega območja ob njej, zavzemajo vrsto let.

Župana šentjurske in sevniške občine, Marko Diaci in Srečko Ocvirk, pa sta pred dobrimi petimi leti podpisala listino, ki je opozarjala na glavne infrastrukturne naložbe na področju posodobitve območnih cest. Omenjeni dokument sta poslala takratnemu ministrstvu za promet, navedeno regionalno cesto pa so pristojni nato zadnjih več kot pet let prenavljali po delih.

Da bi dosegli njeno nujno potrebno prenovo, so krajani Planine pri Sevnici po večletnih obljubah večkrat zagrozili z zaporo te leta 1868 zgrajene ceste in jo tudi izvedli.

B. B.