Med vikendom veliko dela z nasilneži, opitimi vozniki in tatovi

8.5.2017 | 13:00

V petek popoldne je 56-letna voznica osebnega avtomobila na Kandijski cesti v Novem mestu trčila v mladoletno peško, ki je nepravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano dekle so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Bežal policistom

Med kontrolo prometa v okolici Trebnjega so policisti v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila. Ta znakov ni upošteval, močno je pospešil vožnjo in nadaljeval pot proti Velikemu Cirniku, kjer je vozilo le ustavil. Med postopkom so policisti ugotovili, da ima 45-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni sodeloval

Novomeški policisti so v isti noči med kontrolo prometa v Novem mestu prav tako zaradi nezanesljive vožnje in kršitve cestnoprometnih predpisov ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva znakov policistov prav tako ni upošteval. 42-letni kršitelj ni hotel sodelovati v policijskem postopku, odklonil je tudi opravljanje preizkusa, ki so mu ga odredili zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini najmanj 2420 evrov in tudi 23 kazenskih točk.

Nasilneži

Na območju Dolenjske in Bele krajine so policisti minuli konec tedna trikrat posredovali zaradi nasilja v družini. V vseh primerih so zaščitili žrtve in nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ovadili jih bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

V enem primeru je nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad ostarelo in invalidno mamo, v drugem primeru se je nasilnež znesel nad svojo partnerko, v tretjem primeru pa so policisti z ukrepom prepovedi približevanja zaščitili otroka, nad katerim je psihično nasilje izvajal oče in na ta način pri otroku povzročal prestrašenost, zdravstvene in psihične težave.

V vseh primerih so policisti o izrečenih ukrepih obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

V letu 2016 so policisti Policijske uprave Novo mesto 86 nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam, kar je za okoli 12 odst. več kot v letu 2015. Zoper 100 osumljencev so podali kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in zoper 87 zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Vlomi in tatvine

V okolici Sevnice je v četrtek ali petek neznanec iz odklenjene stanovanjske hiše odnesel suhomesnate izdelke in lastnika oškodoval za 600 evrov.

Z delovišča na Mirni je med 3. in 4. majem nekdo odpeljal električne vodnike. Škode je za okoli 3600 evrov.

V okolici Šentjerneja je v noči na četrtek neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih zbranih obvestilih ni ničesar ukradel, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Neznanec je vlomil v ograjen skladiščni prostor v Pogancih in ukradel dva akumulatorja, samokolnico in orodje. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V okolici Novega mesta je med 5. in 6. majem nekdo vlomil v zidanico in ukradel agregat in radijski sprejemnik. Škode je za okli 2000 evrov.

V kraju Obrh na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice je v soboto popoldne nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 450 evrov.

Nezakonito čez mejo

V kraju Ribnica v občini Brežice so policisti v petek popoldne izsledili in prijeli 34-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.