Na leskovški salamiadi je zmagal Gašper Gorenc

8.5.2017 | 14:10

Najboljši salamarji v družbi podžupanje (Foto: A. H.)

Leskovec pri Krškem - Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem je v soboto pred vinsko kletjo Krško izvedlo že četrto leskovško salamiado s sloganom "Praznik vina in kruha".

Tako kot pretekla leta, so imeli sodniki tudi letos veliko dela, saj je bilo potrebno oceniti 68 vzorcev salam, 21 špehovk, 19 klobas in 28 vzorcev slanine. Pri salamah so ocenjevali zunanji videz (velikost, trdota,prileganje ovitka, plesen), vonj (za domačo salamo je značilen prijeten in uravnotežen), prerez (razporeditev in velikost slanine, mozaik, povezanost) ter seveda okus, ki naj bi bil poln, zrel, uravnoteženo slan in začinjen.

Rezultate ocenjevanja so predstavili po nagovorih predsednika društva Jožeta Petkovška, predsednika KS Jožeta Olovca, podžupanje Ane Nuše Somrak in direktorja KZ Krško Janeza Živiča. Najboljšo salamo je izdelal Gašper Gorenc iz Vinice pri Šmarjeti, drugi je bil Milan Janežič iz Škocjana, tretji pa Rado Črtalič Tržišče.

Pri suhih klobasah je bila najboljše ocenjen vzorec Janeza Dušaka iz Cerkelj ob Paki, drugi je bil Damjan Bizjak in tretji Branko Geč.

Najboljše ocenjena slanina je bila od domačega društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot, pri špehovkah pa je zmagal Gašper Gorenc iz Šmarjeških Toplic.

Na salamijadi so bile na ogled in v pokušino domače dobrote Aktiva Kmečkih žena Krško polje, ki so se izvrstno podale suhim mesninam in rujni kapljici ki jo v sodelovanju z zadružniki pridelujejo v krški vinski kleti.

Prireditev je povezovala Staša Kerin, za glasbo pa sta poskrbela Kvintet Dori in skupina M.J.A.V.

Anton Hruševar

Galerija