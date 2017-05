Tudi letos bo pihalo in grmelo

8.5.2017

Prepihanci, pozor! Ste pripravljeni na novo, še močnejšo dozo vetra, žura, zabave, odličnih glasbenikov, hitrih plesnih obratov in nepozabnih trenutkov? Na Dolenjsko se vrača še glasnejši, še večji, še bolj odmeven VIKEND NA PREPIHU!

Žur bo tudi letos potekal kar dva dni zaporedoma, in sicer 12. in 13. maja, ko bo pred Restavracijo Prepih postavljen velik šotor, zato največje letošnje dolenjske zabave na prostem tudi morebitno slabo vreme ne bo moglo pokvariti.

V petek bomo skupaj praznovali 10. obletnico poskočne Veseljakove radijske oddaje Petkova pumpa, s katero bodo praznovali tudi Ansambel Stil, Ansambel Nalet, skupina Skater, Boštjan Konečnik, Gamsi, Špela Grošelj ter Saša Lendero.

Tudi v soboto ne bomo ostali doma, saj se bo zabava stopnjevala s še bolj odmevnim in najbolj popularnim žurom na terenu – Aktualovo galamo Radia Aktual, z odštekanim Deanom ter simpatično Anito. Za vrhunec večera in nepozabnega vikenda pa nas obišče sam kralj treh kraljev dalmatinske glasbe, Dražen Zečić!

Te plesanje in rajanje kar dva dni zaporedoma pozno v noč ne ustraši in si v žurerski formi? Potem se nam pridruži in pokaži, kako dolgo zdržiš! Najcenejše vstopnice so že na voljo na vseh bencinskih servisih Petrol, poštah Slovenije ter ostalih Eventimovih prodajnih mestih. Vstopnica velja za dva dni, na obeh dogodkih.

H. P., foto: Media2

Oglasno sporočilo