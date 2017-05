Bo jantar premamil udeležence Novomeških likovnih dnevov?

8.5.2017 | 18:00

Suzana Švent iz Dobrna je letos daleč najmlajša udeleženka Novomeških likovnih dnevov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes so se v Jakčevem domu v Novem mestu začeli trinajsti novomeški likovni dnevi, na katerih sodeluje sedem slikarjev iz Slovenije in zamejstva, ki so si dopoldne v Dolenjskem muzeju ogledali vse tri razstave, posvečene jantarju, s čimer so jih organizatorji želeli vzpodbuditi, da bi se morda odločili tematiko svojih del navezati na dragoceno smolo, ki obeležuje leto 2017 v Novem mestu.

Potem ko so lani novomeški likovni dnevi izjemoma potekali v galeriji Dolenjskega muzeja, so se letos vrnili na svoje staro prizorišče v Jakčevem domu, kjer bodo vrata delavnic, kjer bodo slikarji ustvarjali, vsak dan do petka opoldne, ko naj bi do kosila kolonijo zaključili, odprta tudi za javnost. Tudi tokrat bodo vzporedno z Novomeškimi likovnimi pripravili dva spremljajoča dogodka - v sredo dopoldne delavnico Novomeški likovni dnevi mladih, na kateri bodo otroci iz novomeških osnovnih šol pod vodstvom Janka Orača ustvarjali grafični odtis v tehniki suha igla, v četrtek pa bo ob 17.30 predavanje profesorja Tomaža Gorjupa, ki je tudi udeleženec letošnjih Novomeških likovnih dnevov, z naslovom Likovni jezik slike - Problem pomenske organizacije slikovne ravnine.

Udeleženci letošnji Novomeških likovnih dnevov so Tomaž Gorjup iz Ljubljane, Zoran Ogrinc iz Slovenj Gradca, Mario Palli iz Gradišča ob Soči v Italiji, Agata Pavlovec iz Škofje Loke, Jošt Snoj iz Ljubljane, Suzana Švent iz Dobrne in Nika Zupančič iz Ljubljane. Letos med udeleženci zaradi spleta okoliščin izjemoma ni nobenega domačina, vsaj malo domača pa je Nika Zupančič, ki je, kot je v šali povedal umetniški vodja Novomeških likovnih dnevov Janko Orač, po očetu Trebanjka.

Razstava Novomeških likovnih dnevov bo odprta 17. junija v sklopu muzejske noči, ko bo Dolenjski muzej pripravili celodnevno dogajanje. V navadi je, da vsak udeleženec muzeju za njegovo likovno zbirko oziroma Novemu mestu zapusti eno od na Novomeških likovnih dnevih ustvarjeno delo. Tako se je v zadnjih dvanajstih letih v omenjeni zbirki znašlo 95 umetnin 82 ustvarjalcev. Precej teh del ne leži v depojih, temveč krasi katerega od prostorov javnih stavb; kar nekaj jih je videti tudi na rotovžu.

Novomeški župan Gregor Macedoni je v imenu občine oziroma glavnega pokrovitelja Novomeških likovnih dnevov udeležencem zaželel vsaj prijetno če ne že domače počutje v Novem mestu in se ob tem za ves njegov trud zahvalil novomeškemu slikarju in grafiku Janku Oraču, ki je že vseh dvanajst let spiritus agens Novomeških likovnih dnevov, ter opozoril na številne zgodbe, ki jih v sebi nosi Novo mesto, od katerih letos mesto izpostavlja jantarno.

I. V.

