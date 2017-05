Z avtom se je zaletel v vrtec, gorelo v avtu in prizidku

8.5.2017 | 18:30

Malo pred 11. uro se je v ulici Čardak v Črnomlju voznik z osebnim vozilom zaletel v stavbo vrtca Čardak. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanemu vozniku na kraju nudili pomoč do prihoda helikopterja. Dežurna ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka policijskega helikopterja so prepeljali poškodovano osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oživljanju poškodovanega, zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Moral bo na servis

Ob 15.05 se je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu kadilo pod volanskim obročem v osebnem vozilu. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator in pregledali vozilo s termo kamero. Ugotovljeno je, da se je smodilo v mikrostikalu za upravljanje avtoradia. Gasilci so odklopili stikalo in lastnika napotili na servis. Do požara ni prišlo.

Zagorel prizidek

Ob 17. uri je v naselju Nova vas pri Mokricah, občina Brežice, zagorelo ostrešje prizidka stanovanjskega objekta. Požar so pred prihodom gasilcev gasili domačini. Posredovali so gasilci PGD Obrežje in Velika Dolina, ki so požar na približno desetih kvadratnih metrih dokončno pogasili in izvršili preventivni pregled ostrešja.

B. B.