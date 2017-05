Sinoči trk pri Kočevskih Poljanah, dva v bolnišnico

9.5.2017 | 07:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 19.40 sta na cesti pri naselju Kočevske Poljane v občini Dolenjske Toplice trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila in jo prenesli do reševalnega vozila ter počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi, ki sta bili prepeljani v bolnišnico. Cesta je bila v času intervencije zaprta za promet.

Kje vse danes ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jurna vas.

Iz istih razlogov nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo od 10. ure do 14. ure, prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gabrje; nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo tako med 8.uro do 9.30 pri odjemalcih, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenjci pri Adlešičih; od 10. ure do 11.30 pri odjemalcih, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Preložnik; od 12.ure do 13.30 pa pri tistih, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Plešivica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 11. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grad Vrtača izvod Poč.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj Štrasberg, Gabrijele, Polje Gabrijele, Hrastovica, Pijavice vas, Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Skrovnik, Pijavice, Bruna vas in Martinja vas in sicer danes med 8. uro in 14. uro.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 14. uro na območju transformatorskih postaj Gabrijele, Polje Gabrijele, Pijavice vas, Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Skrovnik, Pijavice.

Področju nadzorništva Brežice pa obvešča, da bo elektrika morda motena med 8. uro in 11. uro na območju transformatorske postaje Sobenja vas izvod Sobenja vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.