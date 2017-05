40 let KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan

9.5.2017 | 08:10

Priznanje JS RS za kulturne dejavnosti je predsednici škocjanskega društva Sonji Povše Krmc (na desni) izročila Branka Moškon.

Škocjan - Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan je te dni praznovalo štiri desetletja delovanja. Jubilej so proslavili na prireditvi v Luzarjevi gostilni, na kateri so pripravili pester program.

Plamenke so ena od osmih sekcij društva.

V okviru društva deluje namreč kar osem različnih sekcij. To so: Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, ljudski pevci Fantje z vasi, Folklorna skupina Plamen, dve otroški folklorni skupini Plamen - mlajša in starejša, Knobleharjev sklad, pevska skupina Plamen, Škocjanski rogisti in ljudske pevke Klasje. Vse naštete skupine so se predstavile s svojo ustvarjalnostjo, kar pomeni, da ni manjkalo petja, plesa, glasbe in zabave. Veliko smeha je požela tudi šaljiva dramska igra Oj, ti šmentano dekle, ki jo je za škocjansko igralsko zasedbo priredila Sonja Povše Krmc, sedanja predsednica kulturnega društva. Dogodek je popestril operni pevec, baritonist Zdravko Perger, ki ga je na klavirju spremljal Jernej Fabijan, ter ansambel Nasvet.

Zahvala članom upravnega odbora društva.

Skeč Oj, ti šmentano dekle je številno občinstvo nasmejalo.

Sonja Povše Krmc, ki društvo vodi že 13 let, je spregovorila o zgodovini društvi, ki je po vsej verjetnosti še starejše od štirih desetletij - tako kažejo zapisi, a to bo treba še preiskati. Društvo je v svoji zgodovini nekajkrat spremenilo ime - iz KD Škocjan v KUD Škocjan na Dolenjskem do KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan leta 2012. »Tako tudi uradno izkazujejo pomen in pomembnost našega velikega rojaka,« pravi predsednica, ki izpostavi dobro sodelovanje z osnovno šolo ter mnogimi društvi v kraju, ter seveda občino, ki jih tudi finančno podpira. Župan Jože Kapler je društvu ob jubileju poklonil priznanje občine, v imenu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pa je priznanje podelila Branka Moškon. Oba sta pohvalila zagnano vodstvo ter se zahvalila vsem, ki danes predano delajo v ljubiteljski kulturi.

Zdravko Perger in Jernej Fabijan sta že uigran glasbeni duet.

Na jubilejni prireditvi so bili zahvale za dobro delo in sodelovanje deležni dosedanji predsedniki društva - pobudnik in prvi predsednik je bil tedanji ravnatelj Roman Čelesnik - ter sedanji upravni odbor s podpredsednikom Robertom Dulcem, tajnico Matejo Robek Zaletelj in blagajničarko Melito Pavlič, »ker brez predanih sodelavcev društvo ne bi bilo tako enotno in uspešno,« pravi predsednica. Z nageljčkom je zahvalo izrekla tudi Kseniji Luzar, saj so škocjanski kulturnimi v njeni gostilni bili vedno dobrodošli, na vajah in generalkah pa jih je vedno tudi pogostila.

Besedilo in foto: L. Markelj

