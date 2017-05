Gulianne in Tomaž Novak poskrbela za prvo zmago Šentjernejčanov letos

9.5.2017 | 09:30

Za prvo zmago Šentjernejčanov v sezoni 2017 sta poskrbela Gulianne iz hleva Lahovih in Tomaž Novak.

Šentjernej - Organizator Kasaški klub Stožice Ljubljana je konec tedna priredil tekmovalni dan, ki so ga poimenovali kar Dirke vaše in naše mladosti. Nostalgične melodije, sejem rabljenih stvari in razstava 'fičotov' so privabili navdušeno množico ljudi. Kljub oblačnemu vremenu in kratki plohi smo videli napete dirke. Osrednja točka sporeda je bila Dirka za pokal mesta Ljubljana, v kateri sta zmagala Narcis Peški z voznikom Markom Gorencem s časom dneva 1.16,9 na razdalji 2100 m. Za Klub za konjski šport Šentjernej je nastopilo osem kasačev.

Felix (AT) in Vojo Maletić.

V 2. točki sporeda, Dirki Sarajevo za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 2 tisoč evrov, sta - kot sporočata Lana Zrinjanin in Rok Hočevar - za prvo zmago Šentjernejčanov v sezoni 2017 poskrbela Gulianne iz hleva Lahovih in Tomaž Novak. Zmagala sta s časom 1.19,2 na razdalji 2.100 metrov. Drugo mesto sta za KK Stožice osvojila favorita te dirke, Didier Blue in Darja Trontelj Dolinšek, časom 1.19,4. Tretje mesto je pripadlo KK Ljutomer Louise Luni in Reneju Hanžekoviču s časom 1.21,1.

V 3. točki sporeda, Dirki Skopje za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 4 tisoč evrov, je Vojo Maletić svojega varovanca Felix-a (AT) pripeljal do 4. mesta s časom 1.20,9 na razdalji 2100 metrov. Zmaga pa je odšla v KK Ljutomer izjemni Peterki I in vozniku Marku Slaviču starejšemu s časom 1.18,4.

Gingersnap in Lana Zrinjanin.

V 4. točki sporeda, Dirki Zagreb za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 8 tisoč evrov, sta Gingersnap in Lana Zrinjanin osvojila 5. mesto s časom 1.20,0 na razdalji 2100 m. Zmaga je ponovno odšla v KK Ljutomer in sicer Izabeli II in Mitju Slaviču s časom 1.19,0.

V 6. točki sporeda, Tour Trotteur Francais Slovenie 2017, ki je bila rezervirana samo za francoske kobile, je naša edina predstavnica Anita (FR) iz hleva Judež z voznikom Vitom Šadlom osvojila 4. mesto s časom 1.19,5 na razdalji 2.120 metrov.

V 8. točki sporeda, Dirki Novi Sad za 3- do 14-letne EU kasače, je 4. mesto osvojil še en konj iz hleva Judež in sicer Los Angeles ravno tako z voznikom Vitom Šadlom s časom 1.21,3 na razdalji 2.120 metrov. Zmago pa sta si za KK Ljutomer priborila Lester OZ in Jureš Slavko s časom 1.18,8.

L. M., foto: Rok Hočevar, Anja Medle

