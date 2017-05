Novomeška gimnazija gostila Izraelce

9.5.2017 | 10:50

Vožnja z Rudolfovim splavom je bila posebno doživetje. (Foto: J. G.)

Novo mesto - Dijake in učitelje Gimnazije Novo mesto je nedavno obiskala delegacija Šole mladih izraelskih ambasadorjev, ki v Tel Avivu in okolici skrbi za povezovanje njihovih bodočih voditeljev, podjetnikov in znanstvenikov z vrstniki iz vsega sveta.

Mladi izraelski ambasadorji so Gimnazijo Novo mesto prvič obiskali marca lani, novomeški gimnazijci pa so jim obisk vrnili februarja letos. Kot pravi prof. Janez Gorenc, so se Novomeščani potrudili in Izraelcem pripravili pester program.

Tako so 25 izraelskih dijakov ter tri učitelje po krajšem druženju na šoli odpeljali na kosilo na Rudolfov splav. Ker so Izraelci ravno tisti dan praznovali svoj dan državnosti, Yom HaAtzmaut, je bilo zanje še prav posebno doživetje, da so lahko svoj največji državni praznik praznovali na varnem splavu sredi mirne, zelene Krke, v dobri družbi. Kot je rekel njihov vodja delegacije, ambasador Yitzhak Eldan, je to dan, ki ga ne bodo dijaki nikoli pozabili. Gimnazija Novo mesto je med obiskom v Tel Avivu s Šolo mladih izraelskih ambasadorjev sklenila sporazum o sodelovanju, zato bo v prihodnje podobnih obiskov in vseh vrst sodelovanja še veliko več.

L. M.