V Zloganju so znova prižgali oglarsko kopo

9.5.2017 | 12:00

Kopa v Zloganju te dni že gori. (Foto: L. M.)

Zloganje - Oglarska sekcija Turističnega društva Škocjan je poskrbela, da te dni v Zloganju že drugo leto zapored kuhajo oglje. Kopo, ki so jo postavili pri vaškem igrišču, so prižgali to soboto in sicer je ta čast po stoletni tradiciji pripadla ženski, tokrat škocjanski zdravnici Mirjam Vide Katič, dr. med.

Zbrane je nagovoril predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo ter škocjanski župan Jože Kapler. Pripravili so tudi kulturni program.

Kot je povedal eden najbolj zagnanih v skupini škocjanskih oglarjev Matej Krnc, bodo oglje kuhali verjetno do konca prihodnjega tedna, ko bodo kopo odprli in pospravili oglje. Z zaslužkom od prodaje nameravajo nabaviti defibrilator, ki ga bodo postavili na primerno mesto v vasi - lani so z ogljem kupili otroška igrala, ki jih bodo prav kmalu postavili ob cesti pri vaškem igrišču.

Na prizorišču kope je te dni vseskozi dežurna ekipa, nad kopo pa bdi izkušen oglarski mojster Martin Juršič iz Grobelj, ki se je izkazal že lani. Krmc pravi, da so obiskovalci dobrodošli vse dni - radi jih bodo predstavili postopek. Tudi letos bodo poskrbeli za šolarje, ki si bodo v ponedeljek in torek organizirano ogledali kuhanje oglja ter obenem še mobilno kovačijo.

L. Markelj