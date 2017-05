V Kočevskem Rogu obnavljajo spomenike

9.5.2017 | 15:30

Križ v Kočevskem Rogu. (Foto: L. M.)

Kočevski Rog - Društvo za ureditev zamolčanih grobov Huda Jama je pričelo z obnovo 14 spomenikov, ki ponazarjajo križev pot do jame pod Krenom v Kočevskem Rogu. Obnova bo potekala do 13. maja, poleg prostovoljcev iz društva bo pri tem sodelovalo tudi lokalno podjetje z ustreznimi gradbenimi stroji in strokovnim znanjem

Gre za lesene skulpture, visoke do štiri metre, ki jih je društvo postavilo leta 1992, ko ga je vodil pokojni Janez Perme. Spomeniki so postavljeni v betonsko podlago in so v večini v spodnjem delu strohneli, zato jih bodo nadomestili z železnimi podstavki.

Vrednost investicije bo znašala okoli 18 tisoč evrov, zato Društvo Huda jama prosi vse, ki želijo finančno pomagati, da to storijo z nakazilom na račun društva ali z nakupom kompleta štirih knjig Romana Leljaka Špiclji Udbe po ceni 50 evrov oziroma knjige Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča po ceni 20 evrov.

Celoten prihodek od prodaje knjig je namenjen obnovi spomenikov v Kočevskem Rogu. Društvo Huda Jama ima odprt račun pri Deželni banki Slovenije, številka računa je SI56 1949 6501 1015 103, namen nakazila »kočevski rog«.

L. M.