Kozan danes ne bo nastopil z Omarjem Naberjem

9.5.2017 | 13:00

Z Omarjem Naberjem je posnel videospot za evrovizijsko pesem On my way.

Zadnja dva meseca redno obiskuje fitnes.

S svojo sestro Špelo je uganjal akrobacijske norčije.

Ples v vseh razsežnostih ostaja njegova velika ljubezen.

Črnomelj, Kijev - Zmagovalec TV šova Slovenija ima talent 2015 Jernej Kozan iz Tribuč pri Črnomlju pleše v spotu, ki ga je naš predstavnik na Evroviziji Omar Naber posnel za pesem On my way. Slovenci bomo za svojega evrovizijskega favorita prvič stiskali nocoj, ko bo prvi predizbor. Kozana pa takrat ne bo na odru.

»Do sodelovanja z Omarjem je prišlo tako, da sem mu prek Facebooka poslal sporočilo in videoposnetek plesa na njegovo pesem On my way,« je za Dolenjski list pojasnil 23-letni Kozan, Belokranjec, ki po zmagi na šovu ohranja trezno glavo in jasne cilje.

ZA DVA TEDNA V AMERIKO

V letu in pol se je iz sramežljivega fanta spremenil v pravega moškega. Še vedno je ples njegov način življenja, v zadnjem obdobju je začel obiskovati še fitnes, otroci pa ga poznajo tudi kot animatorja v največjem ljubljanskem vodnem parku. »Tam se dogovarjam, da bomo organizirali tudi plesne delavnice. Zelo si želim učiti v kakšni plesni šoli, zato sem že razposlal nekaj ponudb.«

Prvo leto po zmagi je veliko hodil po različnih prireditvah, kamor so ga vabili, nastopil je v videospotu s Klemnom Slakonjo, lansko jesen pa je s prijatelji plesalci odpotoval čez lužo. V Los Angelesu je dva tedna preživel kot učenec z najboljšimi plesnimi učitelji. »To je bila dobra izkušnja. Lahko rečem, da sem se veliko naučil in postal boljši plesalec,« je bil njegov komentar.

NI VEČ SAMSKI

Odkar je bil v Ameriki, je spremenil tudi svoj imidž. »Tam se mi ni dalo briti, zato sem pustil rasti bradico in brke. Ko sem ugotovil, da mi je to všeč, sem pa kar ostal pri tem.«

In še eno pomembno spremembo mu je prineslo potovanje v Ameriko. Namreč v tistem obdobju je navezal stik s svojo punco Petro. »V oči mi je padla, ko je na Facebooku ali Instagramu, ne spomnim se več, kje je to bilo, objavila fotografijo s talentov, in to iz iste sezone, ko sem v šovu nastopil jaz. Pogovor sem začel tako, da sem jo vprašal, ali je tudi ona tekmovala. Izvedel sem, da ni, da je bila tam kot gledalka, in tako se je začelo,« opiše prvi kontakt s svojo izvoljenko iz Trebnjega. Povedal je, da ona ni plesalka.

V Kijev, kjer bo naslednji teden Evrovizija, Kozan sicer ne bo odpotoval, saj je do sodelovanja z Naberjem prišlo šele pred kakšnim mesecem, ko so bile vse podrobnosti v zvezi s slovenskim nastopom že dogovorjene. Bo pa doma stiskal pesti za našega aduta.

Videospot, ki ga je posnel za evrovizijsko različico Naberjeve pesmi, so snemali v studiu RTV Slovenija. »Bilo je kar naporno, saj smo delali en cel dan, od 10. ure dopoldne do 21. ure zvečer, in sem moral skoraj ves čas plesati.«

Morda bomo simpatičnega Belokranjca videli še v kakšnem drugem videospotu, saj je posnetke svojega plesa to pomlad poslal tudi drugim slovenskim glasbenikom – zasedbi Siddharta, Alyi in Modrijanom. »Od vseh sem dobil odgovore, da sem super in da me bodo poklicali, če se bodo odločili za sodelovanje z mano.«

Kozan nam je zaupal, da se zadnje čase bolj malo zadržuje v rodni Beli krajini, saj je razpet med Novim mestom, Trebnjim in Ljubljano. »Kadar morem, grem domov, saj sem zdaj že v četrto postal stric,« ponosno pove.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu v četrtek, 4. maja.

Janja Ambrožič, foto: osebni arhiv Jerneja Kozana